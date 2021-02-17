Умер актёр Андрей Мягков

https://static.news.ru/photo/a4f11e2c-71bb-11eb-bef7-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из фильма

На 83-м году жизни в Москве скончался российский и советский актёр Андрей Мягков, известный по ролям в «Иронии судьбы» и «Служебном романе».

Андрей Васильевич умер, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Московского художественного театра им. Чехова.

Дата прощания с артистом и похорон будет объявлена позже.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

В 1986 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Актёр играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года. В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы.

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