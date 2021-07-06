У Путина попросили жильё и российское гражданство для Мэрилина Мэнсона

Фанаты певца Мэрилина Мэнсона, обвиняемого в США в насилии и нападениях, попросили для него российское гражданство и жильё в Бийске Алтайского края. Петицию, опубликованную на сайте Change.org, они адресовали президенту России Владимиру Путину, а также правительству Алтайского края.

Активисты просят у Путина дать Брайану Хью Уорнеру (настоящее имя Мэрилина Мэнсона) гражданство страны «в соответствии с Положением о порядке предоставления РФ политического убежища иностранным гражданам». Что касается просьбы к правительству Алтайского края, её поклонники объяснили тем, что проживание знаменитости в этой точке РФ позволит «укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека».

В петиции говорится, что в США не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство в отношении Мэнсона. Музыкант, по версии активистов, просто стал жертвой «культуры отмены», которая на деле «оказывается орудием притеснения творческих личностей».

Мэнсон — бессменный лидер группы Marilyn Manson. Псевдоним придуман после сложения имён двух знаковых фигур в истории США — Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

Ранее сообщалось, что его бывшая девушка модель Эшли Морган Смитлайн обвинила музыканта в сексуальном насилии и подала в суд соответствующий иск. По её словам, экс-кавалер издевался над ней «психически и физически». Всего о сексуальном насилии и абьюзе со стороны Мэнсона заявляли свыше 10 женщин. Среди них актриса Эван Рейчел Вуд, которая была помолвлена с ним.