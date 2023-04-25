«Творчество Моргенштерна и подобных облил бы бензином и сжег» Звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов, воюющий в зоне СВО, высказал свое отношение к кумирам молодежи и праздникам во время боев

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Георгий Тесля-Герасимов

Актер театра и кино Георгий Тесля-Герасимов год назад сменил московские съемочные площадки на передовую в Донбассе, где воюет в составе минометно-гранатометного взвода. NEWS.ru уже навещал артиста осенью 2022 года и навестил снова. Что чувствуешь, когда вместо листов сценария держишь в руках автомат и понимаешь — жизнь не даст «второго дубля»? О том, что самое главное в зоне СВО, о своем отношении к «гламуру, который продолжает плясать в Москве», исполнителям уровня Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чье творчество «облил бы бензином и сжег», и о фильмах, которые планирует снимать после победы России, артист рассказал в интервью NEWS.ru.

Почему звезда сериала «След» остается на фронте и что главное на передовой

— Я чувствую только одно: что я должен быть здесь. Потому что я русский человек. У меня бабушка и дедушка из Донбасса. Но, даже если бы этого не было, я был бы всё равно здесь. Потому что долг каждого человека, каждого мужчины — быть здесь. «Быть, а не казаться», — как говорил когда-то Константин Сергеевич Станиславский. Так как я артист и режиссер по образованию и, думаю, по призванию тоже, то упоминание великих имен оправданно.

Обстановка у нас тут стабильно удовлетворительная. Воюем потихоньку. Ребята замечательные, друг друга поддерживаем. Комбат наш с позывным Шахтер — прекрасный человек, уважающий солдат. Это главное в наших условиях — надежные люди рядом. Всё, слава тебе Господи, в порядке.

Фото: t.me/remdnr Георгий Тесля-Герасимов

Что Тесля-Герасимов думает об идее предложенного Госдумой белого списка артистов

— Я пока ничего не слышал об идее белых списков артистов (предложение о создании списка деятелей культуры, которые поддерживают СВО, в противовес черным спискам артистов с противоположной позицией внес депутат Госдумы Николай Бурляев. — NEWS.ru). Услышав об этом от вас, понимаю, что отношусь отрицательно. Потому что некоторые приезжают сюда на пару дней, чтобы потом сказать в определенных структурах, мол, «я тоже был там — а дайте денег на проект».

А вот тех, кто честно сюда приезжает, безвозмездно, с патриотическими побуждениями — концерт провел, поздравил ребят на передовой, — конечно, нужно поддерживать. Честь и хвала таким артистам. Вот Григорий Лепс приезжал сюда, Владимир Стеклов, Валерий Баринов. Люди уважаемые, достигшие в профессии очень многого и знающие жизнь. Иван Охлобыстин здесь у нас был в батальоне с творческим вечером, замечательный человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

Аплодисменты тем, кто сюда приезжает от души. Таких гораздо больше, чем подлецов, которые приезжают пофотографироваться, снять видосик, выложить в соцсети и сказать, что «и я тоже». Это отвратительно. Опять же, их тоже видно — тех, которые будут заходить в министерства и что-то предпринимать в плане требований.

Почему солдатам после боя важно искусство

— Солдатам на фронте артисты, конечно, нужны. Концерты — это отдушина. Вы бы видели глаза ребят во время и после концертов. Пускай даже короткое время — 15–20 минут, полчаса — артисты почитают стихи, споют. Представьте сами: человек после боя приезжает грязный, уставший. У нас батальон почти весь с 2014-го года воюет, я представляю, что у них в голове и на душе. А здесь актеры или певцы приехали. Бойцы сначала говорят: нет, не пойдем смотреть, устали. А потом приходят. Сели, прослезились. Энергия возникает очень положительная, обмен энергией. Это нужно.

Творчество всегда было рядом с боями, с войной. Вспомните, Великая Отечественная война — тяжелейшая. Тоже были фронтовые бригады, артисты ездили, концерты давали. Это было и в Афганистане, и в Чечне. Это необходимо. Это означает, что страна вместе.

И я не считаю выступления здесь артистов героизмом. В замечательном фильме «В бой идут одни старики» герой Леонида Быкова говорит, что «сбивать самолеты противника — это не подвиг, это, так сказать, обязанность истребителя». Если ты не можешь быть в окопе, стрелять, вести бой, то ты же можешь находиться здесь в другом качестве. Писать, выступать, давать концерты — это тоже вклад в победу.

Фото: t.me/avbogomaz Александр Богомаз навещает Федора Симоненко в больнице

И себя я героем не считаю, ну какой я герой. Вот мальчик Федор из Брянской области, который спас девочек при нападении диверсантов, маленький, а проявил героизм — он герой. И его наградили — правильно. А я обычный человек. Гражданин и патриот — да. Герой — нет.

Что воюющий артист сказал представителям гламура, которые веселятся, несмотря на СВО

— Когда я вижу, что на танках, которые поставляет Европа и Запад, изображена немецкая свастика, и танки эти лупят по Донецку, обстреливают мирные населенные пункты, что тут можно сказать? И о чем можно говорить с людьми, которые не понимают ситуацию? Те ребята, которые сбежали и прячутся, критикуют нашу страну и армию, ими будут заниматься следственные органы, Следственный комитет.

Не надо их перевоспитывать. Пусть гуляют, пляшут, где они хотят за пределами нашей замечательной страны. В Москве гламур продолжает гулять и плясать, я знаю, конечно же, что так происходит. Грустно оттого, что там гуляя, эти персонажи думают, будто всё это (происходящее на фронте. — NEWS.ru) далеко и их не касается. Что сказать? Это их удел, уровень и их головная боль. У них, видимо, такой нравственный подход: «У нас всё по-другому». Я из рабоче-крестьянской семьи. И здесь таких 95 процентов. Как всегда это было. Мы ближе к земле. А они нет. Мы от сохи. А они — я не знаю, от чего. Они до СВО плясали, сейчас пляшут. Пускай.

Фото: t.me/remdnr Денис Пушилин и Георгий Тесля-Герасимов

Их найдет то, что их найдет. Я много раз говорил и повторю еще раз. Что время рассудит, поставит всё на свои места, и все получат по заслугам, позже. Пока пускай крутятся на жаровне вечного пира чумы.

Бог им судья. А нам сейчас необходимо делать свое дело верно, правильно и без сомнений. Не надо задумываться, не надо рассуждать. Здесь ощущения на уровне генетики, на каком-то метафизическом уровне. Это наша земля. Вот травка, видите, какая красивая, растет зелененькая. Здесь мой дед воевал, бабушка моя воевала. Мы несем свет, с нами Господь. Нормальные вменяемые люди всё понимают — патриоты нашей страны, которым не всё равно, те, чьи дети сейчас находятся здесь, сестры, мужья, жены... Некоторых уже не вернуть, они отдали жизнь за жизнь будущую.

Нужны ли в России праздники во время спецоперации или неуместны

Я совершенно не против праздников. Прошла Пасха, впереди 1 Мая, День Победы. Праздники на Руси всегда были. Их нужно отмечать, встречать, жизнь-то продолжается. Народ должен гулять с детьми, прогуливаться по паркам и скверам. Но нужен здоровый подход. Чтобы не было беспредела, грязи и сволочизма. Как по радио, к примеру, Моргенштерн поет. Я бы сжег всё творчество этого артиста и ему подобных, облил бензином и сжег. Вот это не надо ставить в эфиры. Но есть замечательные песни. И молодые поют, и возрастные исполнители. Пусть поют и в будни, и в праздники. Нужна людям отдушина, эмоциональный отдых. К праздникам с умом надо подходить. Умный человек понимает, что я имею в виду.

Я, конечно, планирую вернуться в кинематограф. Возможно, вернусь как артист. Но скорее, в качестве режиссера буду снимать кино. Но это уже будет после нашей победы в СВО.