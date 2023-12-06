ТНТ снимет полнометражный фильм о семействе Букиных

Телеканал ТНТ намерен снять полнометражный фильм о семействе Букиных — героях сериала «Счастливы вместе» и его продолжения, об этом сообщил креативный продюсер телеканала Андрей Никифоров. По его словам, которые приводит ТАСС, это будет полноценная самостоятельная история.

В этом сезоне будет 10 серий, в будущем году планируем второй сезон. И затем будет полный метр, — рассказал Никифоров.

Продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины» выйдет на ТНТ 18 декабря. По словам создателей, события в нем развернутся через десять лет после последнего появления на экране семейства из Екатеринбурга. За это время старшие Букины переехали в загородный дом, где столкнулись с новыми соседями — стоматологом Валерием в исполнении Максима Лагашкина и его женой Катей, которую играет Екатерина Сутулова. Кроме того, к родителям вернутся дети — Рома и Света, у которых не заладилась взрослая жизнь.

Сериал «Счастливы вместе» выходил на российском ТВ с марта 2006 по январь 2013 года. Он являлся адаптацией американского ситкома «Женаты... с детьми». В главных ролях снимались Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин.

Ранее актриса Дарья Сагалова поделилась впечатлениями по поводу перезапуска сериала «Счастливы вместе». По ее словам, с момента прекращения выхода сериала актеры очень сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи, что вызывает опасения. Сагалова считает продолжение «Букиных» настоящей авантюрой. При этом актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным и ее персонаж сможет удивить зрителя.