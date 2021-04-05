Сын Зайцева рассказал, зачем на самом деле полиция приезжала к кутюрье

https://static.news.ru/photo/25ef79f0-9661-11eb-a6c6-96000091f725_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Вячеслава Зайцева Егор рассказал об истинной причине появления полиции и прокуратуры в доме его знаменитого отца. Оказалось, что они приезжали уже по второму разу, первым был участковый, за ним — прокурор.

Их интересовали те люди, которые сейчас бесятся в студии Первого канала на съемках — Гарафутдинов и прочие. Они узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича — они везде ставят эти логотипы, — пояснил Пятому каналу сын легендарного модельера.

По словам Егора Зайцева, сам он не имеет к этому отношения, всё знает из новостей, но ему просто жалко отца. Также сын модельера прокомментировал слова помощника отца Олега, который накануне заявил, что визит полиции был связан с интересом к здоровью Вячеслава Зайцева. По словам сына кутюрье, Олег помогает его отцу, причём помогает одеться, умыться и возит его по делам. Но он, считает Егор Зайцев, связан с недоброжелателями, задумавшими присвоить имущество отца.

Ещё с папой тяжело общаться, потому что он всегда включает громкую связь, и этот Олег все слышит. Потому мы туда не вхожи, к сожалению. А может и к счастью, потому что не хочется там появляться,- сказал сын модельера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жалобы поклонников и коллег российского модельера Вячеслава Зайцева на то, что в его доме поселились мошенники, цели которых неизвестны, проверит прокуратура. Члены семьи модельера утверждают, что неизвестные незаконно поселились в доме тяжелобольного Зайцева. Они снимают и выкладывают в TikTok ролики, чем, по мнению родственников, порочат его имя.