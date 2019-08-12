https://static.news.ru/photo/ba8fbbf2-bcff-11e9-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Аккаунт с фотографиями памятников лидеру большевиков и вождю Октябрьской революции 1917 года Владимиру Ленину набирает популярность в Instagram. Его ведёт студентка филологического факультета МГУ Алиса Цыганкова.

Больше всего позитивных отметок пользователей набрал пост с фотографией, на которой девушка целует изваяние головы вождя мирового пролетариата в Улан-Удэ, передаёт « Ридус ».

По словам Цыганковой, она любит историю и с интересом изучает культурное наследие СССР. Страница leninstatues в Instagram является проектом сайта leninstatues.ru , на котором представлена полная база памятников Владимиру Ленину.

Памятники Ленину — уникальное культурное наследие СССР. Они есть практически в каждом населённом пункте, а в некоторых и по несколько. При этом факт их бытования в странах СНГ и за рубежом никак не осмыслен: памятники демонтируются и разрушаются, — отметила Алиса Цыганкова.

Она призывает «искать новые средства общения» с историей, «хотя бы в рамках культурного взаимодействия».

Наш проект свободен от каких бы то ни было оценок деятельности Ленина, мы просто копим материал для арт-изысканий, — добавила студентка.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что Ленин снова станет покровителем растений в Крыму. Его бюст установят на месте древнеримской богини цветов в Никитском ботаническом саду.