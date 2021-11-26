«Страшнейшая обида»: Прилепин раскрыл причину ссоры с Лимоновым

Писатель, заместитель худрука МХАТа им. Горького Захар Прилепин в беседе с NEWS.ru впервые рассказал свою версию его ссоры с Эдуардом Лимоновым (1943–2020). Он заявил, что входил в число потенциальных преемников политика, однако не стал им из-за конфликта с Лимоновым незадолго до его смерти. По его мнению, причиной ссоры стала «страшнейшая обида» Лимонова на то, что Прилепину, в отличие от него, удалось добиться политической легализации.

Прилепин объяснил, что Эдуард Лимонов мечтал «быть принятым в клуб настоящих партий».

Основной целью Эдуарда Вениаминовича была политическая легализация. Он ужасно этого хотел. Дважды ходил в Госдуму и дважды с треском проиграл, — напомнил Прилепин.

По словам писателя, Лимонов «каждый год в течение примерно 20 лет» подавал документы на регистрацию Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована по решению суда), а позже — «Другой России» (организация признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена).

Он мечтал, чтобы его приняли в этот клуб настоящих партий, чтобы он там легализовался. И наш предсмертный конфликт как раз основан не на том, что я пошёл каким-то другим путём (в ОНФ. — NEWS.ru), а на том, что у меня получилось, а у него не получалось. Не хотела его политика девяностых и нулевых принимать в качестве игрока. Ну не хотели с ним дела иметь и всё, — подчеркнул Прилепин.

Он добавил, что «воспринимался Лимоновым как один из трёх-четырёх наследников», который должен был возглавить партию после её основателя. Но со временем, отметил Прилепин, стало ясно, что «нынешняя политическая система не примет НБП». Ошибкой созданной Лимоновым после ликвидации НБП партии «Другая Россия» Прилепин назвал «совершенно ненужный альянс с Касьяновым и с Каспаровым».

Лимонов искал любые формы, чтобы встроиться в политическую систему. И была страшнейшая обида, что вот так вышло, — заключил Захар Прилепин.

Ранее Прилепин сообщил NEWS.ru, что 88-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая была художественным руководителем МХАТа им. Горького с 1987 по 2018 год, до назначения на эту должность Эдуарда Боякова, может вернуться на свой пост. При этом Прилепин призвал «не обманывать себя» и отметил, что «едва ли она будет заниматься управлением в полном смысле этого слова». Напомним, что после ухода Боякова, уволенного около месяца назад новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом, МХАТ им. Горького всё ещё остаётся без художественного руководителя.