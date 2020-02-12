https://static.news.ru/photo/727831ec-4e30-11ea-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар. По его словам, он хочет, чтобы кому-то повезло так же, как ему повезло однажды.

Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне, — приводит слова писателя Пятый канал.

Он выразил уверенность, что экранизация будет успешной.

Писатель совершил сделку в рамках запущенной им программы, по которой студенты, школьники и начинающие режиссёры могут купить права на его рассказы всего за доллар.

Ранее NEWS.ru писал, что права на экранизацию получила 16-летняя томская школьница Диана Костырина. По словам девушки, ответ на запрос о покупке пришёл ей в течение суток после отправки. Она отметила, что в процессе работы над фильмом планирует изменить концовку произведения.