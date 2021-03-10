Стас Пьеха: сегодня люди хотят ещё больше развлекательного контента

Стас Пьеха объявил на всю страну, что много лет был наркоманом и избавился от зависимости. Громкое заявление стало шоком, а его творчество отошло на второй план.
Однако певец не только помогает спастись другим людям, но и продолжает радовать публику новыми песнями и концертами.
Как проходит жизнь артиста в период тотальных ограничений? Может ли телевидение сегодня помочь молодым в продвижении? Как ток-шоу обманули Эдиту Пьеху? Будут ли новые дуэты?
Об этом и многом другом в интервью NEWS.ru рассказал певец Стас Пьеха.
Концерты идут: артисты работают за меньшую зарплату
— Постепенно все ограничения по коронавирусу снимают. Стало ли легче гастролировать и вообще вести концертную активность?
— Пока мы особо не гастролируем. Были уже концерты в Удмуртии, Кировске. Планируются в городах недалеко от Москвы, на Дальнем Востоке. Но это всего девять-десять концертов после того, как сняли ограничения. Раньше по 12 концертов в месяц было.
Организаторы с трудом их окупают, потому что ещё есть ограничения по рассадке. На качестве самих концертов это, разумеется, не отразилось, но на наших зарплатах, моей и команды, — да. Мне принципиально, чтобы на выступлении были качественные звук и свет, всё так, как было в последние годы.
Но мы всё равно работаем, потому что артисты не могут без сцены — происходит стагнация. Чтобы не терять форму, мы выходим на сцену и радуем зрителей.
— Публика как-то изменилась после тотального локдауна?
— Да, это чувствуется. Сейчас концерты снова стали событиями для зрителей. Они приходят и кайфуют, с первых аккордов начинают реагировать и поддерживать. Мы чувствуем особую ценность своей работы.
— Онлайн в последние годы плотно вошёл в нашу жизнь, но в 2020 году особенно. Так будет и дальше?
— Онлайн всегда будет с нами. У нас, например, барабанщик ушёл в онлайн и там неплохо зарабатывает. Оборудовал себе студию в гараже и стримит. Многие молодые артисты на этом зарабатывают, и такие деньги, что им просто не хочется никуда ехать на гастроли.
У меня пока так не получается, я получаю кайф от встречи со зрителем, когда приезжаешь на место и выходишь на сцену. Хотя у меня в планах придумать какой-нибудь крутой онлайн-концерт, как это было с выступлением Николая Носкова.
Его смотрели 700 тысяч человек. Конечно, на живом концерте у меня не получится собрать столько зрителей.
Денег нет: деньги есть
— Некоторые ваши коллеги жаловались, что остались без денег, потому что отменили все массовые мероприятия. Как у вас с этим обстояли дела?
— Я смог заработать в 2020 году. Конечно, не столько денег, сколько было до локдауна. Я купил дом, сейчас расплачиваюсь за него.
— Почему решились на такую покупку?
— Сидеть в квартире было уже невозможно. Я сначала снял его, но когда пришло время съезжать, купил.
— Западные артисты могут спокойно закрыться в студии на год, а то и два, и писать новый альбом. При этом они не испытывают нужды. Когда в России наступит это время для артистов?
— На Западе очень развиты стримы. Артисты могут позволить кинуть один трек, даже, например, за доллар. Его скачивают десятки, сотни, миллионы. На эти деньги можно год сидеть и спокойно писать новую музыку.
В России пока только молодые артисты могут делать это, например, Егор Крид. Я думаю, они и дальше будут неплохо на этом зарабатывать. А не то что наше поколение, которое привыкло кататься по ДК (смеётся).
— А вы планируете как-то измениться? Найти новый стиль?
— Да, я бы с удовольствием что-то поменял в своём творчестве, но есть понятие формата на радио. Артисты зависят от этого. Но то, что мы делаем со своим материалом, становится только лучше и качественнее. Я всегда ищу золотую середину между чем-то новым и форматом.
— То есть есть цензура?
— На мой взгляд, в этом вопросе больше личных пристрастий редакторов и продюсеров. Конечно, сейчас нет худсоветов, идеологических комитетов, как это было в СССР. Тем более у нас есть Интернет, который, хочется надеяться, всё же не лишён свободы выражения.
Шоу ради шоу: зрители хотят больше развлекаться
— Вы человек телевидения. «Фабрика звёзд» для вас и других фабрикантов стала трамплином. Но сейчас шоу остаются только шоу. Почему?
— Тогда Интернет так обширно в нашей жизни не присутствовал. Не было такого количество контента. Был кайф — посмотреть «Фабрику» от начала до конца, следить за своими любимыми участниками. Сейчас есть Instagram, YouTube.
После участия в шоу у вас есть максимум полгода, чтобы выпустить трек, альбом, то есть зацепиться как-то. А дальше будут новые шоу, новые герои, и о вас забудут. Поэтому сейчас шоу на ТВ — только шоу.
Больше стало развлекательного контента, люди хотят ещё и ещё. И мы перестали смотреть, чаще просто листаем.
— Много и ток-шоу на ТВ, которые обсуждают без стеснения разные темы, в том числе лично вас и вашу семью. Но вы не частый гость подобных программ.
— Я не вижу смысла участвовать в такого рода ток-шоу. Если от меня потребуется экспертное мнение в тех областях, в которых я разбираюсь, то да, я приду. Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла.
Конечно, если в жизни будет совсем всё плохо, то, наверное, придётся пойти и такие ток-шоу, чтобы заработать (смеётся).
Был случай, когда проникли в дом к Эдите, отсняли какой-то материал, не предупредив её. Во-первых, человек уже не молод. Во-вторых, так вообще не делается.
А потом нас позвали на эту программу. Конечно, мы не пошли.
И самое главное, что такая информация долго не живёт. Да, можете создать эффект бомбы, это обсудят пару дней и забудут, потому что появится новая «сенсация». Ровно такая же история, как и с развлекательными шоу.
Зависимость осталась: спасать других
— Как раз на телевидении широко обсуждался вопрос вашей зависимости: алкогольной и наркотической. Вы открыто рассказали подробности и заявили, что вылечили недуг. Зависимость осталась?
— У меня зависимость от спорта, а ещё YouTube-зависимость. Могу по два часа залипать на том, что мне рекомендует сервис (смеётся).
— Что у вас в рекомендованных?
— Машины, породы собак, музыканты.
— У вас клиника по реабилитации. Вы глубоко погружены в тему и, безусловно, знаете, что подобного рода лечение — дело добровольное. Сам наркоман или алкоголик должен решить, что это болезнь и нужно ситуацию исправлять. Но зачастую зависимые, естественно, не признаются себе в этом. Как это нужно изменить законодательно?
— Да, нужно поменять подход. На мой взгляд, степень безопасности человека, наркомана или алкоголика, для себя и окружающих должен определять врач, психиатр, экспертиза в целом, а не сам человек. Потому что зависимые люди не всегда отдают себе отчёт и адекватно оценивают собственное состояние. Мы это все знаем и понимаем.
У нас были случаи, когда человека привозили в жутком состоянии, его откачивали. Когда становилось лучше, он кричал, что мы насильно его удерживаем, что нас нужно посадить. Он уходил из клиники.
Могу приводить много примеров. К нам приезжал известный человек, не буду называть имён, он на пьяную голову поймал белую горячку. С ним всё в порядке — ничего не случилось, но мы на всякий случай крепко закрыли все окна на этаже.
Особе внимание нужно уделять тем, кто употребляет синтетические наркотики, — у них чаще случается помутнение рассудка. Когда их откачивают, они спрашивают: «Ой, а что было?» Им отвечаешь, например: «Да ты с вибратором бегал по коридору». А они не помнят этого, просят никому не говорить и уходят.
И вот такие люди сами определяют, что они дееспособны.
Народные без народных: должно ли государство поддерживать артистов
— Ещё один вопрос, связанный с государством. В разные годы появлялась информация, что тот или иной артист, народный и любимый, живёт в бедности. Должно ли правительство поддерживать творческих людей, особенно пожилых?
— Да, должно. Я не хочу рассуждать обо всех. У меня перед глазами пример — моя бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха. Она более 60 лет своей жизни отдала сцене. Она и её поколение артистов основной свой этап проработали при организациях, например Ленконцерт. Получали ставку, зарплату, небольшие деньги. Она себе машину смогла позволить только в 90-х.
Есть действительно великие люди, которые внесли огромный вклад в развитие культуры. Народные артисты СССР, их осталось не так много, и это настоящие национальные герои.
Но сейчас они в силу возраста и других моментов не могут работать. Государство забывает о них, а должно поддерживать.
Хочу подчеркнуть, я не говорю о молодых артистах. У них есть силы, ресурсы, чтобы прокормить себя.
— Вы сказали — народный артист. Это звание, и звание заслуженного присуждается, если в Минкульт поступили документы от учреждения — театра, например, или лично от артиста. Много споров вокруг этого. Вы как относитесь к званиям?
— Я скептически отношусь к этому. Я вижу, как некоторые люди получают свои звания и медали. Я не хочу в этом участвовать и чтобы говорили, что я тоже по блату получил.
Конечно, если кто-то когда-то предложит мне звание заслуженного артиста, я отказываться не буду. Но сам на себя бумаги собирать не буду.
Новое: дуэты и планы
— Есть ли идеи о новом дуэте?
— Я уже напелся в дуэтах. В топе были песни с Валерией, Славой, Григорием Лепсом. В какой-то момент я подумал: «Блин, я же офигенный артист, я хочу, чтобы меня воспринимали как сольного исполнителя» (смеётся).
У меня какой-то посттравматический стресс после дуэтов (смеётся). Нет, конечно, все они были классными. Но я хочу развиваться как сольный исполнитель.
Хотя в этом году всё равно выйдет наш дуэт с Леной Ваенгой, на мой взгляд, песня получилась очень сильной.
— Как быть успешным в своём деле?
— Любую работу делайте круто! Вы будете расти по карьерной лестнице, если будете получать кайф от того, что делаете. Об этом говорили миллионы раз, но это реально так.
Пробуйте то, чего не делали раньше. Получайте новые знания. Я был парикмахером, учился на психфаке, занимался профессиональным спортом. Но понял, что моё — именно музыка. Потом появилась и клиника в моей жизни, я понял, что разбираться в психиатрии — очень интересно.
Некоторые скажут: «Ему легко говорить». Но нужно пробовать!
Я всегда стараюсь искать то, что приносит мне удовольствие.