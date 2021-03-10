Стас Пьеха: сегодня люди хотят ещё больше развлекательного контента

Стас Пьеха объявил на всю страну, что много лет был наркоманом и избавился от зависимости. Громкое заявление стало шоком, а его творчество отошло на второй план.

Однако певец не только помогает спастись другим людям, но и продолжает радовать публику новыми песнями и концертами.

Как проходит жизнь артиста в период тотальных ограничений? Может ли телевидение сегодня помочь молодым в продвижении? Как ток-шоу обманули Эдиту Пьеху? Будут ли новые дуэты?

Об этом и многом другом в интервью NEWS.ru рассказал певец Стас Пьеха.

Концерты идут: артисты работают за меньшую зарплату

— Постепенно все ограничения по коронавирусу снимают. Стало ли легче гастролировать и вообще вести концертную активность?

— Пока мы особо не гастролируем. Были уже концерты в Удмуртии, Кировске. Планируются в городах недалеко от Москвы, на Дальнем Востоке. Но это всего девять-десять концертов после того, как сняли ограничения. Раньше по 12 концертов в месяц было.

Организаторы с трудом их окупают, потому что ещё есть ограничения по рассадке. На качестве самих концертов это, разумеется, не отразилось, но на наших зарплатах, моей и команды, — да. Мне принципиально, чтобы на выступлении были качественные звук и свет, всё так, как было в последние годы.

Но мы всё равно работаем, потому что артисты не могут без сцены — происходит стагнация. Чтобы не терять форму, мы выходим на сцену и радуем зрителей.

— Публика как-то изменилась после тотального локдауна?

— Да, это чувствуется. Сейчас концерты снова стали событиями для зрителей. Они приходят и кайфуют, с первых аккордов начинают реагировать и поддерживать. Мы чувствуем особую ценность своей работы.

— Онлайн в последние годы плотно вошёл в нашу жизнь, но в 2020 году особенно. Так будет и дальше?

— Онлайн всегда будет с нами. У нас, например, барабанщик ушёл в онлайн и там неплохо зарабатывает. Оборудовал себе студию в гараже и стримит. Многие молодые артисты на этом зарабатывают, и такие деньги, что им просто не хочется никуда ехать на гастроли.

У меня пока так не получается, я получаю кайф от встречи со зрителем, когда приезжаешь на место и выходишь на сцену. Хотя у меня в планах придумать какой-нибудь крутой онлайн-концерт, как это было с выступлением Николая Носкова.

Его смотрели 700 тысяч человек. Конечно, на живом концерте у меня не получится собрать столько зрителей.

Денег нет: деньги есть

— Некоторые ваши коллеги жаловались, что остались без денег, потому что отменили все массовые мероприятия. Как у вас с этим обстояли дела?

— Я смог заработать в 2020 году. Конечно, не столько денег, сколько было до локдауна. Я купил дом, сейчас расплачиваюсь за него.

— Почему решились на такую покупку?

— Сидеть в квартире было уже невозможно. Я сначала снял его, но когда пришло время съезжать, купил.

— Западные артисты могут спокойно закрыться в студии на год, а то и два, и писать новый альбом. При этом они не испытывают нужды. Когда в России наступит это время для артистов?

— На Западе очень развиты стримы. Артисты могут позволить кинуть один трек, даже, например, за доллар. Его скачивают десятки, сотни, миллионы. На эти деньги можно год сидеть и спокойно писать новую музыку.

В России пока только молодые артисты могут делать это, например, Егор Крид. Я думаю, они и дальше будут неплохо на этом зарабатывать. А не то что наше поколение, которое привыкло кататься по ДК (смеётся).

— А вы планируете как-то измениться? Найти новый стиль?

— Да, я бы с удовольствием что-то поменял в своём творчестве, но есть понятие формата на радио. Артисты зависят от этого. Но то, что мы делаем со своим материалом, становится только лучше и качественнее. Я всегда ищу золотую середину между чем-то новым и форматом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— То есть есть цензура?

— На мой взгляд, в этом вопросе больше личных пристрастий редакторов и продюсеров. Конечно, сейчас нет худсоветов, идеологических комитетов, как это было в СССР. Тем более у нас есть Интернет, который, хочется надеяться, всё же не лишён свободы выражения.

Шоу ради шоу: зрители хотят больше развлекаться

— Вы человек телевидения. «Фабрика звёзд» для вас и других фабрикантов стала трамплином. Но сейчас шоу остаются только шоу. Почему?

— Тогда Интернет так обширно в нашей жизни не присутствовал. Не было такого количество контента. Был кайф — посмотреть «Фабрику» от начала до конца, следить за своими любимыми участниками. Сейчас есть Instagram, YouTube.

После участия в шоу у вас есть максимум полгода, чтобы выпустить трек, альбом, то есть зацепиться как-то. А дальше будут новые шоу, новые герои, и о вас забудут. Поэтому сейчас шоу на ТВ — только шоу.

Больше стало развлекательного контента, люди хотят ещё и ещё. И мы перестали смотреть, чаще просто листаем.

— Много и ток-шоу на ТВ, которые обсуждают без стеснения разные темы, в том числе лично вас и вашу семью. Но вы не частый гость подобных программ.

— Я не вижу смысла участвовать в такого рода ток-шоу. Если от меня потребуется экспертное мнение в тех областях, в которых я разбираюсь, то да, я приду. Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла.

Конечно, если в жизни будет совсем всё плохо, то, наверное, придётся пойти и такие ток-шоу, чтобы заработать (смеётся).

Был случай, когда проникли в дом к Эдите, отсняли какой-то материал, не предупредив её. Во-первых, человек уже не молод. Во-вторых, так вообще не делается.

А потом нас позвали на эту программу. Конечно, мы не пошли.

И самое главное, что такая информация долго не живёт. Да, можете создать эффект бомбы, это обсудят пару дней и забудут, потому что появится новая «сенсация». Ровно такая же история, как и с развлекательными шоу.

Зависимость осталась: спасать других

— Как раз на телевидении широко обсуждался вопрос вашей зависимости: алкогольной и наркотической. Вы открыто рассказали подробности и заявили, что вылечили недуг. Зависимость осталась?

— У меня зависимость от спорта, а ещё YouTube-зависимость. Могу по два часа залипать на том, что мне рекомендует сервис (смеётся).

— Что у вас в рекомендованных?

— Машины, породы собак, музыканты.

— У вас клиника по реабилитации. Вы глубоко погружены в тему и, безусловно, знаете, что подобного рода лечение — дело добровольное. Сам наркоман или алкоголик должен решить, что это болезнь и нужно ситуацию исправлять. Но зачастую зависимые, естественно, не признаются себе в этом. Как это нужно изменить законодательно?

— Да, нужно поменять подход. На мой взгляд, степень безопасности человека, наркомана или алкоголика, для себя и окружающих должен определять врач, психиатр, экспертиза в целом, а не сам человек. Потому что зависимые люди не всегда отдают себе отчёт и адекватно оценивают собственное состояние. Мы это все знаем и понимаем.

У нас были случаи, когда человека привозили в жутком состоянии, его откачивали. Когда становилось лучше, он кричал, что мы насильно его удерживаем, что нас нужно посадить. Он уходил из клиники.

Могу приводить много примеров. К нам приезжал известный человек, не буду называть имён, он на пьяную голову поймал белую горячку. С ним всё в порядке — ничего не случилось, но мы на всякий случай крепко закрыли все окна на этаже.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Особе внимание нужно уделять тем, кто употребляет синтетические наркотики, — у них чаще случается помутнение рассудка. Когда их откачивают, они спрашивают: «Ой, а что было?» Им отвечаешь, например: «Да ты с вибратором бегал по коридору». А они не помнят этого, просят никому не говорить и уходят.

И вот такие люди сами определяют, что они дееспособны.

Народные без народных: должно ли государство поддерживать артистов

— Ещё один вопрос, связанный с государством. В разные годы появлялась информация, что тот или иной артист, народный и любимый, живёт в бедности. Должно ли правительство поддерживать творческих людей, особенно пожилых?

— Да, должно. Я не хочу рассуждать обо всех. У меня перед глазами пример — моя бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха. Она более 60 лет своей жизни отдала сцене. Она и её поколение артистов основной свой этап проработали при организациях, например Ленконцерт. Получали ставку, зарплату, небольшие деньги. Она себе машину смогла позволить только в 90-х.

Есть действительно великие люди, которые внесли огромный вклад в развитие культуры. Народные артисты СССР, их осталось не так много, и это настоящие национальные герои.

Но сейчас они в силу возраста и других моментов не могут работать. Государство забывает о них, а должно поддерживать.

Хочу подчеркнуть, я не говорю о молодых артистах. У них есть силы, ресурсы, чтобы прокормить себя.

— Вы сказали — народный артист. Это звание, и звание заслуженного присуждается, если в Минкульт поступили документы от учреждения — театра, например, или лично от артиста. Много споров вокруг этого. Вы как относитесь к званиям?

— Я скептически отношусь к этому. Я вижу, как некоторые люди получают свои звания и медали. Я не хочу в этом участвовать и чтобы говорили, что я тоже по блату получил.

Конечно, если кто-то когда-то предложит мне звание заслуженного артиста, я отказываться не буду. Но сам на себя бумаги собирать не буду.

Новое: дуэты и планы

— Есть ли идеи о новом дуэте?

— Я уже напелся в дуэтах. В топе были песни с Валерией, Славой, Григорием Лепсом. В какой-то момент я подумал: «Блин, я же офигенный артист, я хочу, чтобы меня воспринимали как сольного исполнителя» (смеётся).

У меня какой-то посттравматический стресс после дуэтов (смеётся). Нет, конечно, все они были классными. Но я хочу развиваться как сольный исполнитель.

Хотя в этом году всё равно выйдет наш дуэт с Леной Ваенгой, на мой взгляд, песня получилась очень сильной.

— Как быть успешным в своём деле?

— Любую работу делайте круто! Вы будете расти по карьерной лестнице, если будете получать кайф от того, что делаете. Об этом говорили миллионы раз, но это реально так.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пробуйте то, чего не делали раньше. Получайте новые знания. Я был парикмахером, учился на психфаке, занимался профессиональным спортом. Но понял, что моё — именно музыка. Потом появилась и клиника в моей жизни, я понял, что разбираться в психиатрии — очень интересно.

Некоторые скажут: «Ему легко говорить». Но нужно пробовать!

Я всегда стараюсь искать то, что приносит мне удовольствие.