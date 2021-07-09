Стало известно о критическом состоянии Петра Мамонова
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
20:00, 10 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стало известно, что музыкант и актёр Петр Мамонов находится в критическом состоянии из-за осложнений COVID-19. Об этом пишет KP.RU.
На данный момент доктора каких-либо точных прогнозов по состоянию здоровья актёра дать не могут. При этом у него наблюдается более 80% поражения лёгких.
Состояние Петра Мамонова — медикаментозный сон. Вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки. На фоне пневмонии у Петра Николаевича развилась полиорганная недостаточность, — отмечает источник в здравоохранении Москвы.
Синдром полиорганной недостаточности развивается в результате нарушения функций нескольких органов. У актёра уже есть сопутствующие заболевания. Так, пару лет назад Мамонов пережил сложную операцию на сердце вследствие инфаркта.
Ранее жена Петра Мамонова опровергла сообщение о смерти артиста. По её словам, эту информацию распространяют какие-то сумасшедшие. В Facebook неизвестная выдаёт себя за супругу артиста и уже собирает деньги на его похороны.