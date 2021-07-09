Стало известно о критическом состоянии Петра Мамонова

Стало известно, что музыкант и актёр Петр Мамонов находится в критическом состоянии из-за осложнений COVID-19. Об этом пишет KP.RU.

На данный момент доктора каких-либо точных прогнозов по состоянию здоровья актёра дать не могут. При этом у него наблюдается более 80% поражения лёгких.

Состояние Петра Мамонова — медикаментозный сон. Вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки. На фоне пневмонии у Петра Николаевича развилась полиорганная недостаточность, — отмечает источник в здравоохранении Москвы.

Синдром полиорганной недостаточности развивается в результате нарушения функций нескольких органов. У актёра уже есть сопутствующие заболевания. Так, пару лет назад Мамонов пережил сложную операцию на сердце вследствие инфаркта.

Ранее жена Петра Мамонова опровергла сообщение о смерти артиста. По её словам, эту информацию распространяют какие-то сумасшедшие. В Facebook неизвестная выдаёт себя за супругу артиста и уже собирает деньги на его похороны.