Стало известно, когда выйдет новый роман Виктора Пелевина

Новый роман российского писателя Виктора Пелевина выйдет 27 августа. Он будет называться «Непобедимое солнце».
Сюжет романа по уже сложившейся традиции держится в строжайшем секрете,
Известно лишь, что выход книги в свет состоится одновременно и в печатном, и в электронном варианте. В аудиоформате роман будет доступен на сервисе «ЛитРес».
В последние годы Пелевин выпускает по одной книге в год. Предыдущее издание под названием «Искусство лёгких касаний» вышло в свет в августе 2019 года. Это был сборник, состоящий из двух повестей и одного рассказа.
Роман в классическом понимании жанра у Пелевина был издан два года назад. Он назывался «Тайные виды на гору Фудзи».
Ранее, как писал NEWS.ru, журналист и писатель Дмитрий Быков перечислил главных, по его мнению, авторов десятилетия в России. В список попали девять человек, среди которых был и Пелевин.
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