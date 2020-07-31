Стало известно, когда выйдет новый роман Виктора Пелевина

https://static.news.ru/photo/5099646c-d317-11ea-ae06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Новый роман российского писателя Виктора Пелевина выйдет 27 августа. Он будет называться «Непобедимое солнце».

Сюжет романа по уже сложившейся традиции держится в строжайшем секрете, сообщили в издательстве «Эксмо». Не сообщается даже о жанре произведения.

Известно лишь, что выход книги в свет состоится одновременно и в печатном, и в электронном варианте. В аудиоформате роман будет доступен на сервисе «ЛитРес».

В последние годы Пелевин выпускает по одной книге в год. Предыдущее издание под названием «Искусство лёгких касаний» вышло в свет в августе 2019 года. Это был сборник, состоящий из двух повестей и одного рассказа.

Роман в классическом понимании жанра у Пелевина был издан два года назад. Он назывался «Тайные виды на гору Фудзи».

Ранее, как писал NEWS.ru, журналист и писатель Дмитрий Быков перечислил главных, по его мнению, авторов десятилетия в России. В список попали девять человек, среди которых был и Пелевин.