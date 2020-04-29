Дмитрий Быков назвал главных писателей десятилетия в России

Журналист и писатель Дмитрий Быков перечислил главных писателей десятилетия в России. В его список попали девять авторов.
Первой он упомянул Людмилу Петрушевскую, известную по романам «Номер первый» и «Нас украли». Быков отметил, что она заслуживает Нобелевскую премию, как никто другой. Список
Далее писатель выделил Людмилу Улицкую, написавшую «Казус Кукоцкого» и «Даниэль Штайн, переводчик». Также в перечень попали Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Михаил Веллер, Борис Акунин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Ксения Букша.
Как писал NEWS.ru, организаторы литературной премии «Большая книга» объявили длинный список номинатов 15 сезона. В него вошли 39 произведений.
Добавьте наши новости в избранные источники