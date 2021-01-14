Стала известна причина смерти актёра Александра Воробьёва

https://static.news.ru/photo/c8ff0a60-573d-11eb-8330-fa163e074e61_660.jpg Александр Воробьёв Фото: Московский театр Олега Табакова/facebook.com

Заслуженный артист России, актёр театра Олега Табакова Александр Воробьёв скончался в пятницу, 15 января. Стала известна причина смерти артиста.

Как сообщила пресс-служба театра, он ушёл из жизни из-за продолжительной болезни. Воробьёву было 58 лет, он не дожил до дня рождения чуть меньше месяца.

В результате продолжительной болезни мы потеряли нашего прекрасного, любимого актера, который в театре работает давно и играл во многих спектаклях, — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Александр Воробьёв родился в Гомеле в 1962 году, в 1979-м поступил в ГИТИС, после окончания играл в Московском областном театре драмы, а с 1989 года — в театре Олега Табакова. Он сыграл более 50 ролей в кино, в том числе в картинах «Ирония судьбы. Продолжение», «Содержанки», «Любовь под прикрытием», «Адмирал», «Дальнобойщики» и множестве других. Пока неизвестны место и время прощания с артистом.

Ранее NEWS.ru писал, что скончавшийся 12 января актёр Денис Карасёв похоронен на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье. Причиной смерти артиста названа сердечная недостаточность. В момент трагедии актёр находился у себя дома и внезапно почувствовал себя плохо. Стоит отметить, что Карасёв сумел самостоятельно вызвать себе скорую помощь. Но прибывшие на место медики не смогли ему помочь.