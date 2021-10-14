Ссоры с Киркоровым, TikTok и неудачные романы: Баскову — 45

Сегодня, 15 октября, Николай Басков отмечает своё 45-летие. Автор хитов «Шарманка», «Натуральный блондин» и «Я буду руки твои целовать» ранее признался, что не собирается пышно отмечать день рождения. Он чувствует себя намного моложе, и цифры для него ничего не значат.

Басков начал покорять сцену в 12 лет. Талантливый юноша быстро завоевал любовь публики. Его талант даже оценила известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Она взяла его к себе в ученики, чтобы передать все свои знания перспективному артисту. Любители оперы знают Баскова по арии Ленского из «Евгения Онегина». А молодые люди познакомились с творчеством певца, когда он записал дуэт с популярным тиктокером Даней Милохиным. Но не все работы Баскова ценит публика. Например, песню «Ибица», которую исполнил он совместно с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым захейтили из-за клипа. В нём звёзды издеваются друг над другом. При этом они утверждают, что являются друзьями, несмотря на постоянные ссоры.

Кроме того, музыкант известен своими яркими романами. Он был женат один раз. Избранницей стала Светлана Шпигель. Её отец на тот момент занимался продюсированием Баскова. У пары родился сын. Но через некоторое время их союз распался. После этого у «золотого соловья России» был роман с телеведущей Оксаной Фёдоровой, а позже — с моделью Викторией Лопырёвой. Однако общественность не поверила в искренность их отношений. Многие посчитали, что это просто пиар. Самые яркие моменты из жизни именинника — в галерее NEWS.ru.