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Ссоры с Киркоровым, TikTok и неудачные романы: Баскову — 45
Культура

Ссоры с Киркоровым, TikTok и неудачные романы: Баскову — 45

09:00, 15 октября 2021
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Сегодня, 15 октября, Николай Басков отмечает своё 45-летие. Автор хитов «Шарманка», «Натуральный блондин» и «Я буду руки твои целовать» ранее признался, что не собирается пышно отмечать день рождения. Он чувствует себя намного моложе, и цифры для него ничего не значат.

Басков начал покорять сцену в 12 лет. Талантливый юноша быстро завоевал любовь публики. Его талант даже оценила известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Она взяла его к себе в ученики, чтобы передать все свои знания перспективному артисту. Любители оперы знают Баскова по арии Ленского из «Евгения Онегина». А молодые люди познакомились с творчеством певца, когда он записал дуэт с популярным тиктокером Даней Милохиным. Но не все работы Баскова ценит публика. Например, песню «Ибица», которую исполнил он совместно с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым захейтили из-за клипа. В нём звёзды издеваются друг над другом. При этом они утверждают, что являются друзьями, несмотря на постоянные ссоры.

Кроме того, музыкант известен своими яркими романами. Он был женат один раз. Избранницей стала Светлана Шпигель. Её отец на тот момент занимался продюсированием Баскова. У пары родился сын. Но через некоторое время их союз распался. После этого у «золотого соловья России» был роман с телеведущей Оксаной Фёдоровой, а позже — с моделью Викторией Лопырёвой. Однако общественность не поверила в искренность их отношений. Многие посчитали, что это просто пиар. Самые яркие моменты из жизни именинника — в галерее NEWS.ru.

Элина Быстрицкая и Николай Басков

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Золотой граммофон 2005 Сердючка и Басков

Olga Loskutova/Global Look Press

Российский певец Николай Басков и его невеста Светлана во время их свадьбы. Молодожены в лимузине. 27 января 2001 года

Natalya Loginova/Global Look Press

Российский певец Николай Басков с супругой Светланой Шпигель, и Сергей Зверев

Anatoly Lomohov/Global Look Press

Украинская поп-певица Таисия Повалий и Николай Басков

Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Первый концерт Николая Баскова в Большом концертном зале. 2 июня 2000 года

Natalya Loginova/Global Look Press

Концерт в Государственном Центральном концертном зале. 9 октября 2001 года

Natalya Loginova/Global Look Press

Шоу Валентина Юдашкина в Кремле. Телеведущая Оксана Федорова и певец Николай Басков, Олег Газманов

Anna Salynskaya/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров, Максим Фадеев, певец Николай Басков

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва. Певец Николай Басков на XXIV церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой граммофон в Государственном Кремлевском дворце

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

21 сентября 2017 г. - Россия, Москва. - Открытие нового торгового центра Vegas в Кунцево. Певец Николай Басков и модель, телеведущая Виктория Лопырева

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

7 декабря 2019 г. - Россия, Москва. - Музыкальное шоу «Песня года» в ВТБ Арене. Лев Лещенко, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев

Vadim Tarakanov/Global Look Press

Москва. Балерина Анастасия Волочкова и певец Николай Басков на вечеринке по случаю дня рождения А. Волочковой

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

19 апреля 2013 г. Россия, Москва, Известия Холл. Звуковая дорожка, 10-я Музыкальная премия Москвы - ZD Awards-2013

Dmitry Golubovich/Global Look Press

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