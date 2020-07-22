Spotify запустит «Видеоподкасты»

https://static.news.ru/photo/a537ee5a-cbef-11ea-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске подкастов в формате видео. Функция будет доступна не всем авторам.

Популярные на платформе шоу The Morning Toast, Fantasy Footballers, Rooster Teeth Podcast и Book of Basketball 2.0 будут выходить с видеосопровождением. Опцией смогут пользоваться как премиум-подписчики, так и все слушатели сервиса, сообщает Rolling Stone.

В мае американский комик и один из самых известных подкастеров в мире Джо Роган сообщил, что его программа будет эксклюзивно выходить на Spotify. Шоу The Joe Rogan Experience публикуется в формате видео, поэтому ему не придётся менять формат.

Пока что только избранные авторы смогут загружать «Видеоподкасты». В таких публикациях видео будет запускаться автоматически, но аудио будет работать независимо от того, смотрит ли пользователь видеосопровождение.

Мы знаем, что многие слушатели также наслаждаются просмотром их любимых подкастов. Эта функция принесёт новый аудиовизуальный опыт, углубляя контакт подписчиков с их любимыми авторами, — заявила руководитель отдела контента Spotify Лорен Джарвис.

14 июля Spotify начал работать на территории России. Таким образом, РФ стала 80-й по счёту страной, где платформа открыла свои услуги, писал NEWS.ru.