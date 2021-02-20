Сотникова едва не потеряла сознание на панихиде по Мягкову

https://static.news.ru/photo/f8db7c5e-7430-11eb-81ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисе Вере Сотниковой стало плохо на прощании с почившим актёром Андреем Мягковым. Знаменитость чуть не потеряла сознание. Артистка являлась ученицей актёра.

У меня дыра в груди. <...> Какие же у него были глаза! Лично я потеряла последнего педагога, — высказалась артистка.

Актриса добавила, что будь бы у неё возможность отдать своё сердце почившему артисту, то она бы это сделала. Знаменитость напомнила, что в 1977 году она пришла поступать в Школу-студию МХАТ, в которой преподавал Мягков.

Именно благодаря Андрею Васильевичу нам преподавали помимо всего прочего мастерство по человековедению. Он настолько чистый, сильный в этом проявлении человек, — добавила Сотникова.

Артистка отметила также, что ей довелось играть в одних спектаклях с Мягковым, за что она очень благодарна судьбе. Знаменитость уточнила, что будучи педагогом, почивший не только преподавал своим студентам мастерство актёра, но и учил жить.

После своей речи Сотникова присела рядом с гробом. В какой-то момент она почувствовала себя плохо и схватилась за голову. Как передаёт «Комсомольская правда», тогда актриса чуть не потеряла сознание.

Напомним, 20 февраля в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года. Проводить талантливого человека в последний путь пришли многие близкие и родные, за исключением вдовы Анастасии Вознесенской, которая не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка России Лия Ахеджакова высказалась о почившем актёре Андрее Мягкове. Знаменитость сыграла вместе с ним в фильме «Служебный роман».