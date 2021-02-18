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«Закрытый человек»: Ахеджакова назвала Мягкова невероятным актёром

14:52, 18 февраля 2021 13
Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Народная артистка России Лия Ахеджакова высказалась о почившем актёре Андрее Мягкове. Знаменитость сыграла вместе с ним в фильме «Служебный роман».

Человек интеллигентный, умный и невероятно талантливый актёр. Один из самых талантливых в нашем поколении, но очень закрытый человек, — сказала актриса.

Ахеджакова добавила, что последнее качество тоже кажется её плюсом. Она выразила соболезнования семье, близким и поклонникам актёра, сообщает телеканал «360».

Прощание с почившим Андреем Мягковым пройдёт в МХТ имени Чехова 20 февраля. Оно начнётся в 10:00 по московскому времени. Похоронят одного из самых любимых россиянами артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Мария Аронова поделилась своими воспоминаниями о почившем актёре Андрее Мягкове. Знаменитость отметила, что тот был очень добрым человеком и старался помочь всем вокруг себя.

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