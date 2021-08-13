Собчак указала на главную ошибку идущего в Думу Прилепина

Журналистка Ксения Собчак дала совет сопредседателю партии «Справедливая Россия — За правду» Захару Прилепину. По мнению телеведущей, главная ошибка собравшегося в Госдуму писателя заключается в том, что он «дико скучно и по-комсомольски» преподносит «левую повесточку». Об этом журналистка написала в своём Telegram-канале.

Так Собчак отреагировала на заочный спор, который, с её точки зрения, спровоцировал в последнем интервью каналу «Россия 24» Прилепин. Писатель и политик заявил о несогласии с позицией Собчак, высказанной ею во время их недавней беседы. Как рассказал Прилепин, телеведущая заявила, что его «мракобесные взгляды» не нужны молодёжи. Писатель возразил ей, сказав, что молодые россияне хотят не только «тусить и слушать Моргенштерна», но и интересуются политикой.

Собчак подчеркнула: Прилепин в новом интервью неверно интерпретировал её слова.

Я сказала, что даже вашу левую повесточку можно сделать весело и классно, как хиппи 60-х: секс, рок-н-ролл, нет войне. Но у вас это всё дико скучно и по-комсомольски, — считает телеведущая.

Журналистка отметила, что консервативная модель не привлекает молодёжь именно из-за способа подачи. И привела в пример ту «милую обёртку», в которой продвигают свои идеи либералы.

Это и сексуальная свобода, и равенство возможностей, и мультикультурность. А что предлагает консерватизм? Нет абортам, запрет гей-браков? Так тут все строится на запретах, что тут привлекательного? — заявила Собчак.

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru посетовал на отсутствие патриотических чувств у молодёжи. По мнению артиста, юных россиян сейчас интересуют «только деньги».