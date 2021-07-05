Смирнитский назвал Меньшова олицетворением советского кино

Режиссёр Владимир Меньшов был олицетворением советского кино и символом эпохи, заявил народный артист Валентин Смирнитский. Своими воспоминаниями о легенде кино он поделился с телеканалом «360».

Я выражаю слова сочувствия и соболезнования Юлии и Вере. Это наша молодость, наше советское кино знаменитое, на котором мы все выросли, — отметил актёр.

Кроме того, Смирнитский сообщил, что у него очень много воспоминаний о Меньшове, однако делиться с ними в ближайшее время не может. Смерть режиссёра оставила его в шоковом состоянии.

Ранее была названа точная причина смерти Владимира Меньшова. У 81-летнего деятеля кино выявили вирусную пневмонию. Медики диагностировали ему также дыхательную недостаточность третьей степени.

Знаменитого режиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В настоящий момент дата похорон пока неизвестна. Эту информацию сообщат позднее.