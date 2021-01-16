СМИ сообщили о предынсультном состоянии вдовы Грачевского

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Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская находится в предынсультном состоянии после смерти мужа. На руках у 36-летней женщины остался ребёнок, которому нет и годика.

О жутком стрессе вдовы создателя «Ералаша» рассказали её знакомые. По словам друзей семьи, Екатерина перестала спать и ничего не ест, сообщает KP.RU.

Люди с опасением предполагают, как вдова Грачевского будет приходить в себя. На церемонии прощания Белоцерковская всё время рыдала. Её поддерживали под руки друзья и коллеги. В конце она сказала мужу слова, растрогавшие всех:

Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор «Ералаша» Аркадий Григорян рассказал, что ждёт журнал после смерти Грачевского. На волнующий всех вопрос директор ответил на церемонии прощания с создателем журнала.