Скончался народный артист России Владимир Редькин

Ушёл из жизни народный артист России и оперный певец (баритон) Владимир Редькин. Ему было 65 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.
Скончался Владимир Николаевич Редькин, — заявила собеседница агентства.
Покойный был солистом Большого театра с 1986 по 2016 год. Он исполнял партии Фигаро в «Севильском цирюльнике», князя Игоря в одноимённой опере Александра Бородина, Шакловитого в «Хованщине», Лионеля в «Орлеанской деве» и другие.
В 1984-м музыкант окончил Московскую консерваторию, обучался в классе Зураба Соткилавы, выступал на самых крупных оперных сценах планеты: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.
Ранее сообщалось, что американская актриса и модель, звезда сериала «Санта-Барбара» Тони Китэйн скончалась в возрасте 59 лет в Калифорнии. Причина смерти не уточняется. В начале 1980-х годов она активно снималась в кино и на телевидении. Её приглашали в такие проекты, как «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984), «Мальчишник» (1984).