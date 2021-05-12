Скончался народный артист России Владимир Редькин

https://static.news.ru/photo/eb022f2c-b339-11eb-b446-96000091f725_660.jpg Владимир Редькин Фото: Матвеев Эмиль/ТАСС

Ушёл из жизни народный артист России и оперный певец (баритон) Владимир Редькин. Ему было 65 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Скончался Владимир Николаевич Редькин, — заявила собеседница агентства.

Покойный был солистом Большого театра с 1986 по 2016 год. Он исполнял партии Фигаро в «Севильском цирюльнике», князя Игоря в одноимённой опере Александра Бородина, Шакловитого в «Хованщине», Лионеля в «Орлеанской деве» и другие.

В 1984-м музыкант окончил Московскую консерваторию, обучался в классе Зураба Соткилавы, выступал на самых крупных оперных сценах планеты: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель, звезда сериала «Санта-Барбара» Тони Китэйн скончалась в возрасте 59 лет в Калифорнии. Причина смерти не уточняется. В начале 1980-х годов она активно снималась в кино и на телевидении. Её приглашали в такие проекты, как «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984), «Мальчишник» (1984).