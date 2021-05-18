Скончался итальянский певец Франко Баттиато

https://static.news.ru/photo/a38c6320-b7cf-11eb-8091-96000091f725_660.jpg Франко Баттиато Фото: Frezza La Fata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский композитор и певец Франко Баттиато скончался после продолжительного заболевания в возрасте 76 лет, передаёт газета La Repubblica со ссылкой на его семью. По информации издания, мэтр умер у себя дома на Сицилии.

За свою карьеру покойный поработал в самых разных жанрах. В 1984-м вместе с исполнительницей Аличе представил Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место. В 2000-х выпустил три киноленты, а потом занялся живописью. Ему принадлежит серия альбомов с записью оригинальных кавер-версий песен Фабрицио Де Андре и Rolling Stones.

Ранее сообщалось, что режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни.

Причина смерти деятеля культуры не сообщается. За свою кинокарьеру он работал над более 25 фильмами в качестве режиссёра. Кроме того, Малецкий выступал и в роли сценариста, чаще — документальных фильмов.