Скончался итальянский певец Франко Баттиато

Итальянский композитор и певец Франко Баттиато скончался после продолжительного заболевания в возрасте 76 лет, передаёт газета La Repubblica со ссылкой на его семью. По информации издания, мэтр умер у себя дома на Сицилии.
За свою карьеру покойный
Ранее сообщалось, что режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни.
Причина смерти деятеля культуры не сообщается. За свою кинокарьеру он работал над более 25 фильмами в качестве режиссёра. Кроме того, Малецкий выступал и в роли сценариста, чаще — документальных фильмов.