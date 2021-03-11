Скончался автор музыки к фильму «Гардемарины, вперёд!»

https://static.news.ru/photo/1faecc6a-8290-11eb-9628-96000091f725_660.jpg Виктор Лебедев Фото: russiaedu.ru

Российский композитор Виктор Лебедев умер на 87-м году жизни.

Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГУКИ (СПбГИК), где я училась. Великий композитор. Написал музыку более чем к 100 фильмам, включая «Гардемарины», — написала в соцсети «ВКонтакте» певица Ирина Летина.

Причину смерти композитора она не назвала.

Виктор Лебедев родился в Ленинграде 5 января 1935 года. Учился в Ленинградской консерватории по классу фортепиано и органа. Композитор более 60 лет работал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры (в советское время Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской).

Лебедев написал музыку для таких фильмов, как «Трудно быть богом», «Пропавшие среди живых», «Будьте моим мужем», «По Таганке ходят танки» и «Гардемарины, вперёд!».

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