Умер изобретатель компакт-диска Оттенс

https://static.news.ru/photo/dc26b560-81b9-11eb-b65e-96000091f725_660.jpg Лодевейк Оттенс Фото: Jordi Huisman/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

В Нидерландах скончался создавший компакт-диск и плёнку для кассет голландский инженер Лодевейк Оттенс.

Изобретатель умер в возрасте 94 лет у себя дома в провинции Северный Брабант в субботу, 6 марта, сообщает портал Dutch News.

Оттенс в 1952 году начал работать в компании Philips, где спустя восемь лет возглавил отдел разработки продуктов компании. Уже в первый год он со своей командой изобрёл первый портативный магнитофон, ещё через два года он создал плёнку для компакт-кассет, а позднее — компакт-диск.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой, ей было 95 лет. Композитор ушла из жизни, заразившись коронавирусом. В конце февраля известную пианистку госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в столичную больницу № 52. Позже пациентку перевели в реанимацию. Также в возрасте 95 лет умер в Норвегии народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Причина смерти не уточняется. Последние годы артист жил в городе Тронхейм. Конопацкий играл в Театре имени Ленсовета и Театре имени Комиссаржевской. На его счету десятки ролей.