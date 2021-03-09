https://static.news.ru/photo/33892dcc-8171-11eb-a9f8-96000091f725_660.jpg Людмила Лядова Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Ей было 95 лет. Композитор ушла из жизни в одной из больниц Москвы, рассказала журналистам экс-администратор покойной Галина Горбенко.

Людмила Алексеевна скончалась, — цитирует её РИА Новости.

В конце февраля известную пианистку госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в столичную больницу № 52. Позже пациентку перевели в реанимацию.

Почившая родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Произведения Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. За свою творческую карьеру Лядова написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».

Накануне народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в возрасте 95 лет в Норвегии. Об этом сообщила дочь актёра Ирина. Причина смерти не уточняется. Последние годы артист жил в городе Тронхейме. Конопацкий играл в Театре имени Ленсовета и Театре имени Комиссаржевской. На его счету десятки ролей. В кино он дебютировал в 1960 году в фильме Сергея Микаэляна «Разноцветные камешки». Там он сыграл одну из главных ролей — молодого астрофизика по имени Павел Евгеньевич.

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