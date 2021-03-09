Актёр из «Начальника Чукотки» Иосиф Конопацкий умер в Норвегии

https://static.news.ru/photo/70a6137a-814c-11eb-b4b8-96000091f725_660.jpg Иосиф Конопацкий Фото: Кадр из фильма "713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ"

Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в возрасте 95 лет в Норвегии. Об этом сообщила дочь актёра Ирина.

Причина смерти не уточняется. Последние годы артист жил в городе Тронхейме.

Мой папа, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днём 7 марта, 8-го взял... и ушёл, — написала дочь актёра в Facebook.

Конопацкий играл в Театре имени Ленсовета и Театре имени Комиссаржевской. На его счету- десятки ролей. В кино он дебютировал в 1960 году в фильме Сергея Микаэляна «Разноцветные камешки». Там он сыграл одну из главных ролей — молодого астрофизика по имени Павел Евгеньевич.

Конопацкого помнят по фильмам «День счастья», «Иду на грозу», «Мятежная застава», «Начальник Чукотки», «Строговы», «Иван Бабушкин», «Рождённая революцией» и другим.

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