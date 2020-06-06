Швыдкой: постановление кабмина об обмене билетов на ваучеры поможет театрам

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Бывший министр культуры, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой заявил, что постановление правительства РФ об обмене билетов в театры и на концерты на ваучеры отражает понимание потребностей публики и учреждений культуры.

В беседе с РИА Новости Швыдкой отметил , что инициатива кабмина поможет как зрителям, так и театрам — в первую очередь, негосударственным. Частные театры получат шанс избежать банкротства, подчеркнул экс-глава Минкульта. По его оценке, в одной Москве сейчас около 110 государственных и порядка 140 негосударственных театров.

Это важное постановление, которое помогает организаторам и в то же время защищает права зрителей, потому что в конечном счёте, когда зрители покупают билеты, они хотят получить не возврат денег, а зрелище, за которое заплатили, — сказал Швыдкой.

Худрук Театра мюзикла заметил, что в настоящее время изменены графики театральных туров артистов во всём мире.

Как передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин скорректировал порядок возмещения средств за концерты, выставки, спектакли и другие зрелищные мероприятия в случае экстренного переноса. Согласно его постановлению, в случае переноса мероприятия из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации зрители смогут посетить его в будущем по ранее приобретённому билету или обменять на равноценный ваучер. Если в течение полугода зрелищное мероприятие так и не состоится, организаторов обяжут компенсировать полную стоимость билета.