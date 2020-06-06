Мишустин ввёл ваучеры за отменённые концерты и выставки

Премьер-министр Михаил Мишустин скорректировал порядок возмещения средств за концерты, выставки, спектакли и другие зрелищные мероприятия в случае экстренного переноса. Организаторы смогут выдавать ваучеры, которые зрители смогут использовать после отмены ограничений.
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Зритель должен будет сам обратиться с требованием вернуть деньги.
Как писал NEWS.ru, с 1 июня российские регионы начали массово смягчать ограничения, введённые для противодействия коронавирусной инфекции. Послабления последовали за решением президента Владимира Путина провести парад Победы 24 июня, а на 1 июля назначить голосование по поправкам в Конституцию.
В Москве открылись непродовольственные магазины, но культурно-досуговые учреждения закрыты с начала марта.
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