Мишустин ввёл ваучеры за отменённые концерты и выставки

https://static.news.ru/photo/301c0ed6-a817-11ea-82c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин скорректировал порядок возмещения средств за концерты, выставки, спектакли и другие зрелищные мероприятия в случае экстренного переноса. Организаторы смогут выдавать ваучеры, которые зрители смогут использовать после отмены ограничений.

Согласно постановлению правительства, в случае переноса мероприятия из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации зрители смогут посетить его в будущем по ранее приобретённому билету или обменять на равноценный ваучер. Если в течение полугода зрелищное мероприятие так и не состоится, организаторов обяжут компенсировать полную стоимость билета.

Зритель должен будет сам обратиться с требованием вернуть деньги.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня российские регионы начали массово смягчать ограничения, введённые для противодействия коронавирусной инфекции. Послабления последовали за решением президента Владимира Путина провести парад Победы 24 июня, а на 1 июля назначить голосование по поправкам в Конституцию.

В Москве открылись непродовольственные магазины, но культурно-досуговые учреждения закрыты с начала марта.