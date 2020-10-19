Ширвиндт насмешил публику на открытии памятника Захарову

https://static.news.ru/photo/f7fa9a38-1272-11eb-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: culture.gov.ru

Александр Ширвиндт, друживший с Марком Захаровым более полувека, насмешил и удивил публику после панихиды и открытия памятника режиссёру. Церемония прошла на Новодевичьем кладбище в Москве, на ней присутствовали артисты «Ленкома», дочь Захарова Александра, близкие друзья, коллеги.

В самый разгар мероприятия слово взял Ширвиндт. Он вспомнил, что дружил с режиссёром 62 года и назвал это «довольно большим сроком». И тут же насмешил шуткой об открытии в 1954 году памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади, куда «собрали всю московскую элиту», передаёт Пятый канал.

Была ужасная промозглая погода! И покрывало, которым памятник был скрыт от глаз, в момент открытия за что-то зацепилось. А когда его удалось снять, отличавшийся остроумием композитор Сигизмунд Кац на всю площадь вдруг сказал: «Не похож!». Как будто сам помнит умершего в 1157 году Долгорукого! — заявил актёр, чем вызвал безудержный хохот среди присутствующих.

Не оставил без внимания актёр, славящийся своим чувством юмора, и тему пандемии и ношения масок. Он представил, как бы на это отреагировал любивший юмор Захаров.

Марик придумал бы выходную арию Мистера Икс со словами: «Всегда быть в маске судьба моя»! Вот по телевизору идёт бегущая строка, что в масках надо быть в театре, магазине, баре и на кладбище. Очень боятся что мы заразим, — с комичным видом показал на могилы Ширвиндт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Новодевичьем кладбище 19 октября прошла торжественная церемония открытия памятника режиссёру, народному артисту СССР Марку Захарову, следует из сообщения пресс-службы театра «Ленком Марка Захарова».