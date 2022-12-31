Шатилова раскрыла секрет долголетия Екатерины Андреевой в программе «Время»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Шатилова

Диктор советского телевидения Анна Шатилова прокомментировала эфирное долголетие ведущей Первого канала Екатерины Андреевой. По её мнению, секрет кроется в манере подачи информации.

Я думаю, что уже установилась форма подачи информации, которую никто не решается нарушить. Мне так кажется. Есть человек — читает, и пусть читает, — подчеркнула Шатилова в разговоре с NEWS.ru.

Диктор также назвала более правильной конфигурацию с двумя ведущими в кадре. Она поделилась, что предпочитает, когда программу ведёт мужчина и женщина в паре.

Это правильнее, с моей точки зрения: и голосово, и сменой интонаций. Когда один человек (ведет новости. — NEWS.ru) всю неделю, то он надоедает и уже раздражает. Это не зависит от того, кто читает [новости]. Это сугубо моя точка зрения, — заключила Шатилова.

Ранее диктор оценила работу на ТВ ведущего ток-шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей» на канале «Россия 1» Андрея Малахова. Она удивилась возрасту ведущего, которому 11 января исполнилось 50 лет, признавшись, что «считала его гораздо моложе», и назвала лучшую, на её взгляд, программу в телекарьере Малахова — «Привет, Андрей».