«Оранжевая корова» и «Простоквашино» вошли в список пяти самых популярных мультсериалов на российском телевидении в 2019 году. Оба проекта производит компания «Союзмультфильм».
Топ составлен согласно максимальному рейтингу выхода шоу длиной более пяти минут среди аудитории от 4 до 17 лет. Данные собирали по городам с населением более ста тысяч человек,
Первое место занял мультфильм «Барбоскины», «Оранжевая корова» оказалась второй, и «Лунтик и его друзья» замкнул тройку лидеров, в то время как перезапуск «Простоквашино» занял четвёртую позицию.
Как писал NEWS.ru, председатель правления студии Юлиана Слащёва рассказала, что в прошлом году «Союзмультфильм» создал более 600 минут авторской и сериальной анимации. Она также отметила, что серии «Простоквашино» собрали более 130 миллионов просмотров на YouTube.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен