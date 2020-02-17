https://static.news.ru/photo/5e6bebae-5186-11ea-aefe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Оранжевая корова» и «Простоквашино» вошли в список пяти самых популярных мультсериалов на российском телевидении в 2019 году. Оба проекта производит компания «Союзмультфильм».

Топ составлен согласно максимальному рейтингу выхода шоу длиной более пяти минут среди аудитории от 4 до 17 лет. Данные собирали по городам с населением более ста тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма». Исследование провела компания Mediascope.

Первое место занял мультфильм «Барбоскины», «Оранжевая корова» оказалась второй, и «Лунтик и его друзья» замкнул тройку лидеров, в то время как перезапуск «Простоквашино» занял четвёртую позицию.

Как писал NEWS.ru, председатель правления студии Юлиана Слащёва рассказала, что в прошлом году «Союзмультфильм» создал более 600 минут авторской и сериальной анимации. Она также отметила, что серии «Простоквашино» собрали более 130 миллионов просмотров на YouTube.