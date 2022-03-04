«Сейчас у нас исторический шанс»: в ГД заявили о рождении новой России

Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил NEWS.ru, что в ходе специальной военной операции на Украине рождается «новая Россия, к которой будут прислушиваться во всём мире». По мнению парламентария, сейчас у страны есть «исторический шанс не погибнуть самой и стать примером для дехристианизированного человечества».

Сейчас идёт бой не только за ДНР и ЛНР. И не только за Россию, которая сказала своё бесповоротное слово, приняла решение. Идёт бой и за человечество. Встаёт новая Россия, к которой будут прислушиваться во всём мире, — заявил Бурляев.

Он добавил, что «сейчас у России исторический шанс не погибнуть самой и стать примером для дехристианизированного, демонизированного человечества, предавшего все главные заповеди, оставленные нам предками».

Гоголь говорил так: «Сейчас идёт бой, самый главный бой — за душу человека». Достоевский говорил: «Бог и дьявол борются, и поле битвы — сердце человека». То, что сейчас мир делится и испытывается в этом горниле, закономерно. Пришла пора дать бой за душу человека, — отметил депутат ГД.

Бурляев также призвал российских деятелей культуры к консолидации во время операции на Украине и попросил их быть более осторожными в критических оценках действий президента Владимира Путина.

Те, кто идёт против воли народа и против президента, всегда считались изменниками Родины. Поэтому нужно быть более осторожными моим коллегам, которые высказывают соображения, что «не надо так, мы против войны». Да мы все против войны! Как я могу быть за войну, когда мой прямой предок — казачий запорожский полковник Кондрат Бурляй, которого Богдан Хмельницкий послал с посольством о присоединении украинского народа к России?! — подчеркнул парламентарий.

Бурляев упрекнул своих украинских коллег-артистов, которые «сеяли и поддерживали русофобию в своих фильмах и спектаклях и в результате создали нацию русофобов». По мнению депутата ГД, нынешние события на Украине — «только начало длительного процесса оздоровления украинского общества, где очень много замечательных, талантливых людей, не предавших наше славянское братство».

Ранее сообщалось, что 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.