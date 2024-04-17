«Сделай что-то полезное»: продюсер дал совет виноватой перед Россией Маниже Продюсер Бабичев посоветовал Маниже отправить деньги на благотворительность

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Манижа Сангин (Manizha)

Певице Маниже необходимо сделать что-то полезное для России, если она хочет выступать в стране, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Он призвал артистку брать пример с рэпера Моргенштерга (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который отправляет большие суммы денег нуждающимся, не живя в РФ.

Я до сих пор в легком шоке и восторге от того, что делает Моргенштерн, будучи иноагентом и не живя в России. Сколько денег он тратит, потому что есть возможность потратить их на хорошие вещи, какие он объявляет сборы. Он не покупает машины, уже успокоился в этом плане, а просто отправляет деньги тем, кто в этом действительно нуждается. Манижа могла бы это сделать. Если у нее расписан график и корпоративы, могла бы отправить 1,5 млн рублей с одного мероприятия. Я думаю, это было бы полезно, — сказал Бабичев.

Продюсер напомнил, что оскандалившиеся на «голой вечеринке» звезды уже приняли подобные шаги и постепенно возвращаются к концертной деятельности в России. По мнению Бабичева, Маниже есть смысл задуматься об этом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Манижу лишили большой сцены, стадионов и фестивалей в России, после того как она выразила сочувствие устроившим атаку на «Крокус Сити Холл» террористам. По данным канала, от выступлений артистки также отказываются в Казахстане и Белоруссии. Однако она все еще выступает на корпоративах, стоимость ее выступления оценивается в 1,5 млн рублей.

Бабичев считает, что у Манижи не было особой востребованности и до поста о теракте в «Крокус Сити Холле». Он признался, что с трудом представляет заказчика, который зовет артистку на корпоратив и готов заплатить ей 1,5 млн рублей.