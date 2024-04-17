Продюсер заявил о невостребованности отмененной в России певицы Манижи Продюсер Бабичев: Манижа не была востребована и до поста о теракте в «Крокусе»

У певицы Манижи не было особой востребованности и до поста о теракте в «Крокус Сити Холле», заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Он признался, что с трудом представляет заказчика, который зовет артистку на корпоратив и готов заплатить ей 1,5 млн рублей.

Я слежу за концертной деятельностью и не сказал бы, что она сильно гастролирующий и востребованный артист. Может ее хотят видеть на корпоративах, и такая возможность для нее сохраняется. Но я с трудом представляю заказчика, который приглашает Манижу на корпоратив. Что это может быть за компания и аудитория, которая отвалит 1,5 млн рублей послушать Манижу? Мне это видится странным. Даже в супер длинных списках артистов от заказчика никогда не возникает желания пригласить Манижу. Она может ответить, что каждую неделю работает в поте лица и от клиентов отбоя нет, но я ставлю эти слова под сомнение, -— отметил Бабичев.

Продюсер посоветовал Маниже сначала подумать, прежде чем говорить и писать, а также не допускать слов в порыве эмоций, иначе можно пожалеть.

Так и получилось. Понятно, что это ее соотечественники, включается чувство сострадания к своим согражданам, но они совершили преступление. Их судьба предрешена. Теперь не понятна судьба самой Манижи, — добавил Бабичев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Манижу лишили большой сцены, стадионов и фестивалей в России после того, как она выразила сочувствие устроившим атаку на «Крокус Сити Холл» террористам. По данным канала, от выступлений артистки также отказываются в Казахстане и Белоруссии. Однако она все еще выступает на корпоративах, стоимость ее выступления оценивается в 1,5 млн рублей.