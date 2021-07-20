«Сама заработала»: Канделаки похвасталась роскошным авто

Российская журналистка, телеведущая Тина Канделаки похвасталась в Instagram дорогим автомобилем. Она призналась, что редко фотографируется с атрибутами шикарной жизни, но в этот раз ей хочется быть примером для других женщин, показав, что на роскошь можно заработать самой.

Сегодня мне хочется быть примером для женщин, которые в себя не верят. Не верят в то, что хорошие автомобили, дорогая одежда, собственное жильё и престижная работа могут быть результатами собственного каждодневного труда, — подписала она кадр.

Публикацию она приурочила к рекламе своего курса, который, по словам Канделаки, даст «реальные знания и инструменты, чтобы начать двигаться к жизни по вашей собственной версии».

Тина Канделаки основала собственный косметический бренд, стала генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ», а также построила успешную карьеру телеведущей. Многие зрители знают её по программе «Самый умный». Сейчас она ведёт передачу «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурская показала фото новой квартиры, которую она купила в центре Москвы. Судя по кадрам, она стала владелицей пентхауса в одной из многоэтажек. Кроме того, у артистки теперь есть собственный выход на крышу, где она разбила сад.