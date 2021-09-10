С экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения во взяточничестве

Тушинский районный суд Москвы снял обвинения во взяточничестве с экс-ведущего телешоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова. Иск мужа бывшей участницы программы Алины Вердиш Евгения Цицина остался без удовлетворения, пишет StarHit.

Адвокат Сафронова предъявил суду договор о платном предоставлении услуг с целью «физического развития и духовного воспитания посредством изучения основ и повышения уровня актёрского мастерства, а также получения сопутствующих навыков и умений по разработанным исполнителем программам». Именно это соглашение было заключено между Сафроновым и Вердиш.

Напомним, что Вердиш ещё в прошлом году обнародовала видеозапись, на которой описала, как ведущий за деньги якобы разглашал личную информацию о людях, с помощью которой «экстрасенсы» могли произвести впечатление, будто они действительно обладают паранормальными способностями.

Вердин заявила, что по итогу перевела иллюзионисту 1,5 млн рублей за подсказки и последующий пропуск в финал «Битвы экстрасенсов». Сафронов отрицал обвинения.

Представители ТНТ неоднократно подчёркивали: шоу существует уже 13 лет и за это время в программу пыталось попасть множество шарлатанов. Некоторые из них хотели добиться своей цели нечестными методами. Однако, как сказали представители телеканала, команда «Битвы экстрасенсов» всегда была непреклонной: создававшие шоу люди не шли на уступки и не реагировали на угрозы.

Сафронов, уволенный с должности ведущего телепроекта «Битва экстрасенсов», рассказывал о поддержке, которую получил от коллег. Также иллюзионист говорил, что после скандала испытывает прессинг и травлю. Он заявил, что пойдёт до конца и будет отстаивать репутацию в суде.

В соответствии с разделом 4 договора, стоимость предоставляемых услуг составляет 300 тысяч рублей. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства, — указывается в документе, предоставленном адвокатом.

Также известно, что истец переводил деньги в счёт оплаты услуг по договору по конкретным реквизитам двумя платежами с перерывом в месяц. Защитник телеведущего пояснил: это говорит о том, что средства «нельзя считать неосновательным обогащением» со стороны Сафронова.

СМИ отмечает, что Цицин и Вердиш уже обжаловали решение столичного суда. Заседание пройдёт 20 сентября.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Юрий Лоза, недавно заявивший о значительном снижении своих доходов за период пандемии коронавируса, отказался в суде от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот».