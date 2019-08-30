https://static.news.ru/photo/74a05922-ccd5-11e9-a754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дольше пяти лет продлится проводимая из средств федерального бюджета реконструкция здания Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом сообщила гендиректор учреждения Зельфира Трегулова.

Я более чем уверена, что за пять лет это (реконструкцию. — News.ru) сделать не удастся, — цитирует Трегулову ТАСС .

В настоящее время заканчиваются работы по обследованию западного крыла постройки.

Дело не только в деньгах. У меня перед глазами более чем яркий пример — из моего кабинета виден, в общем-то, долгострой — новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, — пояснила Трегулова.

Здание Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу перешло во владение Третьяковской галереи в апреле 2019 года. Соответствующее решение связано с результатами проверки Минюста, когда были выявлены неоднократные грубые нарушения в деятельности Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежала часть ЦДХ.

Как писал News.ru, в мае Трегулова заявляла, что реконструкция перешедших в ведение Третьяковской галереи помещений бывшего ЦДХ будет начата в 2022–2023 годах, а закончена к 2027 году.