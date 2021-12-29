«RT — кость в горле Запада»: сможет ли Германия «заткнуть рот» России

Решение немецкого медиарегулятора MABB вынудить европейского оператора спутниковой связи заблокировать RT DE в Германии в первый же день работы вызвало международный скандал. Вчера, 28 декабря, председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич подтвердила законность получения лицензии RT. Она назвала запрет вещания RT DE «прецедентом» и отметила, что может «только посмеяться» в ответ на претензии немецкой стороны, утверждающей, что лицензия якобы была выдана в обход законодательства ФРГ. Эксперты рассказали NEWS.ru, кому в Европе мешает телеканал Маргариты Симоньян Russia Today, как Россия должна ответить на действия Германии и почему так важно поддерживать вещание в других странах.

Почему заблокировали Russia Today в Германии

Официальные власти Берлина с самого начала были против создания круглосуточного новостного канала RT DE на немецком. В бундестаге объяснили: в стране действует закон, который запрещает выдавать лицензию на вещание в ФРГ иностранным государственным телеканалам. В связи с этим RT DE был вынужден получить лицензию в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, документ разрешает вести вещание в странах ЕС или государствах-подписантах этой конвенции, в том числе в Германии.

Однако Германия де-факто отказалась следовать конвенции, которую приняла одной из первых. Немецкий политик и публицист Хендрик Цернер обвинил Сербию в симпатии к России, а полученную RT лицензию назвал «филькиной грамотой». Представитель Свободной демократической партии Германии по делам СМИ в бундестаге Томас Хакер назвал Russia Today «пиратским» каналом, против которого необходимо «принять меры на всех уровнях».

Запуск вещания кремлевского RT DE — это оскорбление немецких законов и медийной политики. У кого есть лицензия в Сербии, не получает автоматически лицензию для ЕС, — сказал он.

Однако председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич опровергла слова немецкого политика. Она заявила в интервью Sputnik, что лицензия RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях и канал имел полное право вещать в Германии.

Выдача лицензии — это простая процедура, если СМИ соответствует всем условиям. RT DE выполнила абсолютно все требования для получения лицензии, — рассказала Оливера Зекич.

Заместитель директора дирекции главного режиссера RT Денис Севостьянов (справа) в аппаратной RT DE. 16 декабря RT начал вещание на немецком языке Владимир Астапкович/РИА Новости

Она объяснила, что, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, медиа, получившее сербскую лицензию на вещание, имеет право на трансляцию на территории как Сербии, так и государств ЕС и стран-участниц конвенции. Глава сербского медиарегулятора подчеркнула, что впервые столкнулась со случаем, когда одобрение REM было не признано. Оливера Зекич назвала блокировку вещания RT DE в Германии «прецедентом» и удивилась отсутствию реакции на случившееся со стороны европейских и международных журналистских сообществ.

Претензии Германии являются, мягко говоря, удивительными. И такой шум вокруг этого вопроса может быть мотивирован только политическими причинами, — отметила Оливера Зекич.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на действия Берлина в отношении RT DE заявил, что «германские власти сделали всё, чтобы создать негативный образ канала». Глава ведомства подчеркнул, что Россия будет отвечать зеркально на подобные меры, если ситуация не изменится. При этом, по словам политика, за блокировку RT DE несут ответственность именно официальные немецкие власти.

До недавнего времени у нас преобладала всё-таки убеждённость, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы и удушения средств массовой информации, как этим занимаются наши западные партнёры. Но вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел. Поэтому я не исключаю, что мы вынуждены будем — если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться — отвечать, — отметил Лавров в беседе с RT.

Борьба Германии с RT продолжается с 2014 года, когда был запущен сайт канала на немецком языке. На фоне развивавшихся тогда боевых действий на юго-востоке Украины немецкая аудитория удивилась тому, как отличается информация, предоставляемая российским каналом, от позиции Киева, которой ограничивались граждане Германии до открытия сайта RT DE. По мере роста популярности сайт канала в ФРГ местные журналисты всё громче обвиняли RT в «российской пропаганде», госфинансировании и связях с Кремлём. Счета RT в банках блокировались без объяснения причин. Официальный Берлин происходившее игнорировал.

«Мы не такая страна, которую можно затыкать»

Советский Союз был в числе первых стран, которые начали активно развивать вещание на иностранных языках. СССР расширял свою сеть трансляций в мире и «глушил» «вражеские голоса» внутри страны. Однако в постперестроечные годы отечественное иновещание, по мнению экспертов, заметно сдало свои позиции.

Я помню наше вещание в то время. Оно, конечно, очень сильно уступает нынешнему вещанию RT. Даже никакого сравнения нет. Тогда всё было написано очень пропагандистски, в стиле газеты «Правда». Из расчётов восприятия и вкусов местного населения. А RT — это совсем другое качество, — заявил в беседе с NEWS.ru полковник внешней разведки в отставке, кандидат исторических наук Михаил Любимов.

Любимов подчеркнул, что иновещание для любого государства — вопрос политический. Таким образом страна получает возможность донести свою точку зрения на мировые события до зарубежной аудитории. По мнению Михаила Любимова, в советское время выполнение этой задачи было сложнее, тогда как сейчас дело упрощает «русская опора» (выходцы из России) в других странах.

Важность иновещания для развития государства подчеркнул в разговоре с NEWS.ru и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Грубо говоря, нельзя построить Россию в отдельно взятой стране. Образ России должен быть у всех людей в мире (...) Те, кто молчат, не могут в мире добиться своих целей. Потому что они существуют как мебель, или как предмет манипуляции со стороны тех, кто умеет говорить. Поэтому мы, конечно, должны быть в числе тех стран, чей голос на международной арене слышен, и не давать себя заткнуть. Мы не такая страна, которую можно затыкать, — объяснил Матвейчев.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Владимир Трефилов/РИА Новости

Последние действия Германии в отношении RT DE депутат Госдумы сравнил с политикой Советского Союза, который «глушил» вещание радиостанций других стран. Кроме того, как отметил Матвейчев, «информационная политика СССР была менее конкурентоспособной по сравнению с западной».

Сейчас совершенно очевидно, что RT — это профессиональная журналистика, не фейковая, а настоящая, серьёзная. Мы видим, что они (западные СМИ. — NEWS.ru) не способны с ней конкурировать на равных, приводить аргументы и факты, противоположные тому, что говорится на RT. А раз так, то они просто предпочитают закрывать. В данном случае Европа, равно как и США, давно идут по пути Советского Союза и кончат они точно так же: распадом и геополитической катастрофой, — считает Матвейчев.

Кто стоит за блокировкой RT в Германии?

Главной причиной недовольства Германии вещанием RT DE эксперты называют якобы ведущуюся каналом «пропаганду интересов Кремля». Однако Олег Матвейчев убеждён, что RT «никогда не говорит ничего антинемецкого», а «просто рассказывает позицию России по тем или иным событиям в мире и разоблачает западные фейки».

Политический обозреватель RT, советский и российский журналист Александр Гурнов заявил с беседе с NEWS.ru, что «мы пропагандируем только дружбу народов и здоровый образ жизни».

В такой пропаганде я не вижу ничего плохого. Мы пропагандируем российскую точку зрения на события в мире. И это тоже нормально. А «Голос Америки» (решением Минюста России радиостанция включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента и НКО-иноагентов. — NEWS.ru) будет пропагандировать американские взгляды. То есть мы не делаем ничего больше того, что освещаем тот же самый набор событий, но делаем это с точки зрения россиян и российского руководства. Ну что в этом плохого? — задался вопросом журналист.

Александр Гурнов высказал мнение, что люди, «объявившие реальную информационную войну нашей стране», не хотят, чтобы аудитория знала «вторую часть правды».

Михаил Любимов объяснил блокировку RT в Германии страхом конкуренции. По его словам, в сфере немецких медиа появился «качественный рупор», который востребован аудиторией. Он назвал основную часть СМИ, вещающих в США и Германии, «дешёвкой», чьё руководство «боится мощного конкурента в виде качественного телеканала с хорошим охватом и умными редакторами».

К блокировке RT DE причастны, конечно, официальные власти Германии. В Еврокомиссии, Европарламенте неоднократно обсуждались вопросы противодействия российскому влиянию. Был предпринят ряд мер, и для них RT — это давно уже кость в горле. Поэтому они формально и неформально давали соответствующие приказы, — убеждён Матвейчев.

Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Как Россия должна ответить на блокировку RT DE?

Зампред комитета ГД по информполитике назвал блокировку RT DE незаконным шагом, доказывающим, что «все разговоры о свободе слова для Запада — пустая болтовня». Он подчеркнул, что российская сторона наверняка будет обращаться во всевозможные инстанции и принимать симметричные решения, поскольку на территории нашей страны продолжает действовать ряд немецких СМИ.

Михаил Любимов признался, что в сложившейся ситуации приветствовал бы блокировку вещания Deutsche Welle в России, поскольку «с ними другим языком говорить нельзя». Аналогичного мнения придерживается и Олег Матвейчев, который назвал Deutsche Welle «крайне русофобской станцией, выпускающей различные фейки».

Думаю, наш МИД готовит соответствующий пакет зеркальных мер и просто так это не оставит. То есть им лишний раз напоминать не нужно, для них это приоритетная тема, — заключил депутат Госдумы.

Олег Матвейчев спрогнозировал два сценария развития событий после блокировки RT DE. Российский политик предположил, что «либо немцев заставят всё включить обратно, либо, когда поймут уже, что всё плохо, будут их щемить».