Джоан Роулинг появится в спецэпизоде к 20-летию фильмов о Гарри Поттере

Британская писательница, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», сообщает Independent. Отмечается, что выпуск выйдет на стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.

В ходе спецвыпуска актёры будут обсуждать, насколько сильно на них повлияли книги Роулинг, после чего в кадре появится сама писательница. По данным издания, речь идёт о фрагменте интервью, снятом в 2019 году, в ходе которого писательница рассказала о трудностях поиска актёра на главную роль. О съёмке, сделанной специально для выпуска, речь не идёт.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис не привлёк писательницу к участию в съёмках, заявив, что реюнион затрагивает лишь киновселенную Гарри Поттера, а Роулинг к ней якобы не имеет отношения. При этом на протяжении многолетних съёмок писательница всегда являлась консультантом на площадке и принимала непосредственное участие в подборе актёров и создании сценария.

По неофициальной версии, решение об «изгнании» Роулинг может быть связано со скандалом, в который писательница попала из-за своих высказываний в Twitter о трансгендерных людях. Автор серии книг о Гарри Поттере пошутила над попыткой заменить слово «женщина» на «человек с менструацией», после чего читатели предложили засудить Роулинг за трансфобию и перестать экранизировать её книги, а некоторые стали угрожать ей изнасилованием и убийством. Актёры поттерианы, в том числе сыгравшие главные роли Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, также раскритиковали Роулинг, заявив о своём разочаровании.