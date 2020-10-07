Российский оперный певец Владислав Пьявко умер в возрасте 79 лет

https://static.news.ru/photo/40de4608-088e-11eb-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владислав Пьявко/facebook.com

Скончался российский оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко. Ему было 79 лет.

Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, Народный артист Советского Союза, — говорится на его странице в Facebook.

Отмечается, что о месте и времени прощания с певцом будет сообщено дополнительно. Причины смерти тенора не указываются.

Владислав Пьявко с 1966 по 1989 был солистом Большого театра, где исполнил десятки ведущих теноровых партий. Он также выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре «Ла Скала». Пьявко исполнил партии в операх «Кармен» Жоржа Бизе, «Борис Годунов» Модеста Мусорского, «Аида» Джузеппе Верди и других. Всего в его репертуаре было около 500 музыкальных произведений, три десятка ведущих оперных партий, романсы, песни народов мира — русские, итальянские, испанские, неаполитанские, грузинские, бурятские.

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