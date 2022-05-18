Рок-музыкант Мулыгин заявил, что на Украине долгое время лелеяли нацизм

Дмитрий Мулыгин / Фото vk.com/mulygin

Переехавший в Донбасс рок-музыкант Дмитрий Мулыгин в беседе с «360» заявил, что на Украине долгое время лелеяли нацизм и «хорошенько подкармливали» его. По его мнению, мир меняется и уже никогда не будет прежним.

На Украине долгое время растили нацизм. Холили его и лелеяли, хорошенько подкармливали. Эти технологии всем известны. Куда мы смотрели и о чём думали, глядя на этот процесс, — задался вопросом Мулыгин.

Он напомнил, что с начала спецоперации многие музыканты наложили запрет на использование своей музыки в России. Схожим образом поступили и различные культурные учреждения, запретившие исполнять российские произведения в своих стенах. По мнению Мулыгина, это связано с определённой парадигмой, согласно которой «Запад по факту всегда прав».

Они думают, что есть некий условный Запад и он по факту всегда прав, что бы ни происходило. Но эта парадигма испортилась и больше не работает. А те люди все пытаются делать вид, что ничего не случилось, — уточнил музыкант.

Ранее певица Юлия Чичерина заявила, что некоторые российские артисты, осудившие спецоперацию на Украине, являются открытыми предателями Родины, которые пытаются сохранить свою собственность за рубежом. Она считает, что сомневающихся представителей шоу-бизнеса должны подталкивать в «нужную сторону» ответственные профессионалы.