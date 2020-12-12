Режиссёра Ким Ки Дука кремируют в Латвии

https://static.news.ru/photo/9d71b48e-3c66-11eb-84d6-fa163e074e61_660.jpg Ким Ки Дук Фото: kinopoisk.ru

Тело южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука, скончавшегося в Латвии от осложнений коронавируса, вероятнее всего, будет кремировано в этой прибалтийской стране. О его смерти стало известно 11 декабря.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник, семья Ким Ки Дука обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о его похоронах. Они объяснили свою просьбу ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, возникшими трудностями с поездками и перевозкой тела. Посольство Южной Кореи ведёт переговоры по поводу похорон.

Как писал NEWS.ru, Ким Ки Дук скончался в Латвии в возрасте 59 лет. Ранее у мэтра азиатского кинематографа было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Кореец прибыл в Латвию 20 ноября, 5 декабря он перестал выходить на связь.

За первые девять лет своей кинокарьеры Ким Ки Дук снял 13 картин. В общей сложности его фильмография насчитывает более 30 работ. Кинематографист был удостоен многих престижных премий, в частности, полученных на Венецианском и Берлинском фестивалях.