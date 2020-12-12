Режиссёра Ким Ки Дука кремируют в Латвии

Тело южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука, скончавшегося в Латвии от осложнений коронавируса, вероятнее всего, будет кремировано в этой прибалтийской стране. О его смерти стало известно 11 декабря.
Как
Как писал NEWS.ru, Ким Ки Дук скончался в Латвии в возрасте 59 лет. Ранее у мэтра азиатского кинематографа было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Кореец прибыл в Латвию 20 ноября, 5 декабря он перестал выходить на связь.
За первые девять лет своей кинокарьеры Ким Ки Дук снял 13 картин. В общей сложности его фильмография насчитывает более 30 работ. Кинематографист был удостоен многих престижных премий, в частности, полученных на Венецианском и Берлинском фестивалях.