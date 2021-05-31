Режиссёр «Назови меня своим именем» рассказал, ждать ли продолжения

Режиссёр Лука Гуаданьино рассказал, ждать ли поклонникам Тимоти Шаламе продолжения фильма «Назови меня своим именем». Изданию Deadline он сообщил, что сиквел пока не предвидится — сейчас режиссёр сосредоточен на другом проекте.
Гуаданьино на данный момент
Напомним, что Хаммера несколько месяцев назад обвинила в изнасиловании его бывшая возлюбленная, известная под именем Эффи. Девушка
Кроме того, в январе этого года вокруг Хаммера разразился другой скандал — в Сеть слили неподтверждённую личную переписку, в которой знаменитость называет себя каннибалом и признаётся собеседнице, что хотел бы «съесть её» и «выпить её кровь».
Ранее сообщалось, что кроме Шаламе в романтическом хорроре Гуаданьино будет сниматься Хлоя Севиньи. Она ранее работала с режиссёром над сериалом «Мы те, кто мы есть».