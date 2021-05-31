Режиссёр «Назови меня своим именем» рассказал, ждать ли продолжения

https://static.news.ru/photo/9e813b1e-c2ae-11eb-9803-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Назови меня своим именем» Фото: imdb.com

Режиссёр Лука Гуаданьино рассказал, ждать ли поклонникам Тимоти Шаламе продолжения фильма «Назови меня своим именем». Изданию Deadline он сообщил, что сиквел пока не предвидится — сейчас режиссёр сосредоточен на другом проекте.

Гуаданьино на данный момент работает над фильмом Bones & All и ремейком «Лица со шрамом». Кроме того, и главные актёры, снявшиеся в «Назови меня своим именем», пока не могут приступить к работе над сиквелом. Тимоти Шаламе в ближайшее время примет участие в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики», а Арми Хаммер разбирается с обвинениями в изнасиловании, а также пытается «отмыться» от репутации каннибала.

Напомним, что Хаммера несколько месяцев назад обвинила в изнасиловании его бывшая возлюбленная, известная под именем Эффи. Девушка выступила с публичным заявлением, в котором заявила, что пережила сексуальное и физическое насилие со стороны актёра. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в связи с обвинениями, а адвокаты голливудской звезды категорически отрицают обвинения.

Кроме того, в январе этого года вокруг Хаммера разразился другой скандал — в Сеть слили неподтверждённую личную переписку, в которой знаменитость называет себя каннибалом и признаётся собеседнице, что хотел бы «съесть её» и «выпить её кровь».

Ранее сообщалось, что кроме Шаламе в романтическом хорроре Гуаданьино будет сниматься Хлоя Севиньи. Она ранее работала с режиссёром над сериалом «Мы те, кто мы есть».