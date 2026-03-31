31 марта 2026 в 11:18

Редкий черновик песни Боба Дилана нашли в неожиданном месте

Черновик культовой песни Боба Дилана нашли в первом издании книги Гинзберга

Боб Дилан Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS/Global Look Press
Уникальный черновик песни Боба Дилана I’m Not There, написанный в 1967 году, нашли в первом издании книги Аллена Гинзберга, сообщает The Guardian со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions. Листок с текстом десятилетиями лежал между страниц и выпал, когда новый владелец листал сборник. Раритет принадлежал Салли Гроссман, близкой подруге певца, она получила книгу в подарок от самого Гинзберга.

Мы пришли к выводу, что это крайне редкий черновик текста песни, которая считается одним из величайших произведений Дилана, — рассказали в аукционном доме.

Порванная страница линованной бумаги будет выставлена на торги в апреле текущего года. По предварительным оценкам, стоимость лота может составить до 40 тыс. фунтов стерлингов (4,3 млн рублей). Специалисты ожидают высокого интереса к торгам, так как песня I’m Not There десятилетиями считалась культовой среди поклонников творчества музыканта.

