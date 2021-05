Раскрыто условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма

https://static.news.ru/photo/37f8f154-bc80-11eb-afce-96000091f725_660.jpg Принцы Уильям и Гарри Фото: PA Images\TASS

Королевский эксперт Кинси Скофилд раскрыла условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию, передаёт The Mirror.

Напряжённые отношения двух принцев явно не двигаются в сторону примирения. Принц Гарри всё чаще откровенно рассказывает о своей жизни и проблемах во дворце. Несколько дней назад вышла документальная программа «Я, которого ты не видишь» (The Me You Can’t See), которую Гарри ведёт вместе с Опрой Уинфри.

Королевская семья никак не реагировала на истории герцога, однако эксперт полагает, что принцу Уильяму нечего в данной ситуации сказать хорошего.

Отношения между братьями наладятся только в том случае, если принц Гарри расстанется с Меган Маркл и вернётся в Великобританию один. Но он никогда не оставит своих детей в другой стране, — заявила Скофилд.

Ранее принц Гарри признался, что ему никогда не давали ни личного пространства, ни времени на то, чтобы по-настоящему оплакивать смерть матери. В конечном итоге это заставило его обратиться к веществам и алкоголю, чтобы хотя бы как-то заглушить эту боль.