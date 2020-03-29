Учреждения культуры в России поддержали ностальгический флешмоб в Instagram, запущенный Красноярским драматического театром имени Пушкина. Работники опустевших из-за карантина музеев, галерей и театров рассказывают, как соскучились по посетителям.
Работники культуры фотографируются с табличками «Никто не...» в пустых залах. Гардеробщица драмтеатра сетует, что «никто не просит плечики», экскурсовод краеведческого музея грустит, что «никто не гладит оленя», в Коломенском кремле «никто не проверят диван на мягкость».
Экскурсоводы ждут, когда кто-нибудь снова будет трогать экспонаты и задавать вопросы обо всём на свете, — пишет TJ.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин объявил в России неделю внеплановых выходных и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. С 28 марта в Москве и многих других регионах закрылись все предприятия сферы услуг, кроме магазинов и аптек, кинотеатры и другие учреждения культуры перестали работать несколькими днями ранее.