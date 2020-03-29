https://static.news.ru/photo/dcf0dc26-71c7-11ea-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Instagram / @kkkm_official

Учреждения культуры в России поддержали ностальгический флешмоб в Instagram, запущенный Красноярским драматического театром имени Пушкина. Работники опустевших из-за карантина музеев, галерей и театров рассказывают, как соскучились по посетителям.

Работники культуры фотографируются с табличками «Никто не...» в пустых залах. Гардеробщица драмтеатра сетует, что «никто не просит плечики», экскурсовод краеведческого музея грустит, что «никто не гладит оленя», в Коломенском кремле «никто не проверят диван на мягкость».

Экскурсоводы ждут, когда кто-нибудь снова будет трогать экспонаты и задавать вопросы обо всём на свете, — пишет TJ.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин объявил в России неделю внеплановых выходных и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. С 28 марта в Москве и многих других регионах закрылись все предприятия сферы услуг, кроме магазинов и аптек, кинотеатры и другие учреждения культуры перестали работать несколькими днями ранее.