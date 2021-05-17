«Пытаются заразить своей плесенью»: Милонов оценил идеи новой «Золушки»

https://static.news.ru/photo/db15b612-b71a-11eb-ac1f-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов критически высказался об идеях новой адаптации фильма «Золушка», где фею представили гендерно-нейтральным персонажем. По его словам, чиновников Минкульта следует арестовывать и отправлять на перевоспитание к главе Чечни Рамзану Кадырову за то, что они хотят пропустить такой фильм в российский прокат.

Новые стандарты погибающего общества будут пытаться заразить своей плесенью всех. Общество, которое выстоит, имеет шанс на выживание. Это ни в коем случае нельзя пропустить, у нас более-менее внимательно смотрят на эту проблему, — сказал Милонов в беседе с Gazeta.ru.

Парламентарий уверен, что Россия должна отстаивать свою позицию. По словам Милонова, при помощи законодательных решений страна может демонстрировать своё несогласие с продвигаемыми в массы идеями Запада. Депутат считает, что нация, «которая ценит гендерно-нейтральных Золушек, не имеет права на жизнь».

Ранее в Сети появились первые кадры из нового фильма о Золушке. Кинолента выйдет на экраны ближайшей осенью. Напомним, что гендерно-нейтральным персонажем режиссер Кэй Кэннон сделала фею-крёстную. Роль исполнил американский актёр Билли Портер.