Путин поздравил с юбилеем Виктора Сухорукова

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Виктора Сухорукова с 70-летним юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил творческий потенциал и талант актёра, а также его успехи в театре и кино.

Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют Вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актёрского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе, — говорится в тексте.

Путин также пожелал артисту здоровья, вдохновения и новых интересных работ.

Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Московской области. С 1974 по 1978 год учился в ГИТИСе, а после по приглашению Петра Фоменко поступил в ленинградский Театр комедии имени Н. П. Акимова. В кино начал сниматься с середины 80-х годов. Всероссийскую известность ему принесла роль в фильме «Брат-2».

Ранее Сухоруков рассказал, почему уволился из Государственного академического театра им. Моссовета после 10 лет службы. По словам артиста, это решение он принял из-за смены руководства театра.