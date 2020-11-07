Путин поздравил Олега Меньшикова с юбилеем

https://static.news.ru/photo/8fb97e38-219c-11eb-af16-fa163e074e61_660.jpg Олег Меньшиков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста России Олега Меньшикова. Известному актёру исполнилось 60 лет.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что природа щедро наградила Меньшикова талантом и неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей.

Вы с блеском проявили себя на актёрском поприще, добились признания в сложнейшей профессии режиссёра, — отметил президент.

Он добавил, что сейчас артист на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с успехом воплощает в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы и проекты, а также принимает активное участие в культурной и общественной жизни страны.

Путин пожелал Меньшикову здоровья и новых творческих достижений.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове. Зрители полюбили его по ролям в фильмах «Покровские ворота», «Утомлённые солнцем», «Кавказский пленник» и «Сибирский цирюльник». С 2012 года он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Трижды лауреат Государственной премии России.

Ранее NEWS.ru писал, что Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил все спектакли в ноябре с участием Меньшикова. Причиной названо состояние его здоровья.