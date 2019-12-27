https://static.news.ru/photo/afe35f4e-289b-11ea-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Эммануил Виторган Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Эммануилу Виторгану. Народный артист России отмечает 80-летие.

Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством Вы покорили сердца зрителей всех поколений, — цитирует argumenti.ru сообщение российского лидера.

Путин отметил, что актёр востребован в своей профессии, постоянно радует поклонников новыми ролями.

Как ранее писал NEWS.ru, Эммануил и Ирина Виторган впервые показали фотографии двухмесячной дочери Клары, на которых видно лицо ребёнка.