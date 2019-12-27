Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Эммануилу Виторгану. Народный артист России отмечает 80-летие.
Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством Вы покорили сердца зрителей всех поколений, —
цитируетargumenti.ru сообщение российского лидера.
Путин отметил, что актёр востребован в своей профессии, постоянно радует поклонников новыми ролями.
Как ранее писал NEWS.ru, Эммануил и Ирина Виторган впервые показали фотографии двухмесячной дочери Клары, на которых видно лицо ребёнка.
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